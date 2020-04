Nový smartphone Huaweie obsahuje americké součástky, i když má na ně zákaz

Rozbor „vnitřností“ modelu Huawei P40 Pro přinesl server The Financial Times ve spolupráci se společností XYZone sídlící v čínském Šen-čenu. V útrobách telefonu odhalil hned tři součástky, které vyrobily americké firmy. Ty přitom na obchodování s čínským Huaweiem potřebují speciální výjimku, jinak nemají jejich součástky v telefonech této značky co dělat.

Konkrétně jde o modul pro bezdrátovou komunikaci skrze mobilní sítě (RF module). Zde byly nalezeny čipy od amerických výrobců Qualcomm, Skyworks a Qorvo. Podle zjištění The Financial Times má licenci na dodání této součástky čínskému protějšku pouze Qualcomm, společnosti Skyworks a Qorvo se odmítly k situaci vyjádřit.

Používání „zakázaných“ čipů znamená, že Huawei stále není dostatečně soběstačný, aby telefon vyrobil zcela bez amerických součástek. Právě v oblasti rádiové (bezdrátové) komunikace mají američtí výrobci silné postavení.



Z rozboru dále vyplynulo, že s dalšími komponenty firmě Huawei pomáhají i jihokorejské firmy (LG, Samsung), ale také japonské Sony nebo nizozemské NXP. S nimi však žádné obchodní spory čínský výrobce nemá, proto je jejich užití zcela v pořádku. Velkou část čipů a součástek si však už Huawei vyrábí sám.



Americké ministerstvo obchodu v první polovině března oznámilo další prodloužení licence, díky níž mohou americké společnosti (na základě individuálních výjimek podobně jako výše zmíněný Qualcomm) obchodovat s Huaweiem. Její platnost měla vypršet 1. dubna, podniky z USA ovšem dostaly další měsíc a půl k dobru (více v článku To je k ničemu. Měsíc a půl navíc od Američanů Huaweii nijak nepomůže).