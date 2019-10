Přežije Huawei bez Googlu? Situaci rozebere expert v Rozstřelu

Právě v těchto dnech by teoreticky mohly na trh vstupovat chytré telefony Huawei řady Mate 30. Nevstupují, jsou poslední obětí obchodní války, v rámci které USA omezují obchodování tamních firem s Čínou (více viz Mají možná nejlepší telefony na světě. Jenže je nemohou prodávat). Válka nejspíš bude vleklá a Huawei coby jeden z největších inovátorů na poli smartphonů může strádat.

Špičkové smartphony Mate 30 a Mate 30 Pro včetně luxusní verze Porsche Design jsou odkázány pouze na domácí čínský trh. Chybějící služby Googlu nelze do telefonů nahrát ani neoficiální cestou (více viz Chvíli to šlo, ale teď už Google služby do nových huaweiů nepropašujete). Šéfa Huaweie Richarda Yu přesto optimismus neopouští, stále věří v silný odbyt více než dvaceti milionů kusů (více viz Huawei si věří. Ve světě neprodejných telefonů chce prodat 20 milionů).

Firma se tak nachází v situaci, kdy by sice mohla na světové trhy dodávat technologické monstrum, které v mnohém předčí konkurenci, jenže by jej kvůli jeho nepoužitelnosti nikdo nekupoval. Jednou z cest by mohlo být nasazení vlastního operačního systému. Podle Huaweie má být HarmonyOS univerzálním open-source systémem, neobejde se ovšem bez spolupráce vývojářů z celého světa.

Aktuální situaci Huaweie rozebere v Rozstřelu ve středu 9. října od 11:00 technologický publicista Jan Sedlák.