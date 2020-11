Překvapení. Huawei nakonec chce prodat značku Honor

Honor je dceřinou značkou Huaweie od roku 2013. Na trzích vystupuje samostatně, třeba v Česku má vlastního distributora, ale jinak je s mateřským koncernem úzce propojená. Ač by měl být vývoj Honoru samostatný, tak příbuznost a podobnost jeho produktů s modely Huaweie jsou zjevné. Huawei navíc reportuje vlastní prodeje s prodeji Honoru společně.

Na Honor se tak vztahují americké sankce stejně jako na mateřský koncern. Smartphony značky nemohou používat služby Googlu, což výrazně omezuje jejich úspěch na trzích mimo domácí Čínu. V poslední době musí obě značky řešit i problémy s dodávkou součástek, které také podléhají embargu.

Pokud by prodej proběhl, tak by se Honor tohoto problému zbavil. Výhodou je, že má celosvětovou distribuční síť a značka nepůsobí tak kontroverzně na západních trzích jako samotný Huawei.

O prodeji informovala agentura Reuters, ale nutno dodat, že se o něm spekulovalo už dříve a tehdy transakci Huawei popřel. Huawei by za Honor měl inkasovat 100 miliard jüanů (339 miliard Kč). Získat by ji mělo konsorcium vedené distributorem těchto přístrojů, firmou Digital China, a vládou města Šen-čen.

Plán na prodej přichází ve chvíli, kdy restrikce ze strany Spojených států přiměly firmu Huawei zaměřit se na drahé modely a nabídku pro podniky. Naznačuje to také, že Huawei nepředpokládá, že americká vláda rychle změní svůj pohled na Huawei jako na bezpečností riziko, dodal jeden ze zdrojů.

Honor se odmítl ke zprávě vyjádřit. Huawei, Digital China a vláda města Šen-čen na žádost o komentář nereagovaly. Prodej by měl zahrnovat téměř veškerý majetek, včetně značky, výzkumu a vývoje a řízení dodavatelského řetězce. Huawei by mohl dohodu oznámit v neděli. Honor si i po prodeji plánuje ponechat současný tým manažerů a zhruba 7 000 zaměstnanců. Do tří let by podnik mohl vstoupit i na burzu.

Podle odhadu výzkumné společnosti Canalys prodal Huawei ve třetím čtvrtletí 51,7 milionu telefonů, z toho značka Honor měla na tomto prodeji podíl 26 procent. Honor vyrábí také laptopy, tablety, chytré televize a elektronické příslušenství. Podle jednoho ze zdrojů firma loni vytvořila čistý zisk šest miliard jüanů (přes 20 miliard Kč), výnosy dosáhly zhruba 90 miliard jüanů (skoro 306 miliard Kč).