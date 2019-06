Huawei to možná nedokáže. Nemusí ho spasit ani vlastní procesory

Huawei v překladu znamená “Čína to dokáže”. Nyní to však vypadá, že firma s tak vzletným názvem to možná nedokáže. Po zákazu obchodování s americkými společnostmi se jako zásadní problém zdálo odstřižení od služeb a aktualizací společnosti Google, tvůrce systému Android.

Huawei má proto připraven vlastní systém Hongmeng, který se má na globálních trzích jmenovat Ark OS. Ten má Huawei vyvíjet už od roku 2012, zatím s nim ovšem žádný smartphone ani pro svůj domácí trh neuvedl. Pravděpodobně se tak stane na podzim.

Po stránce hardwaru se i po zařazení na černou listinu zdálo, že by měl být Huawei více méně soběstačný, případně by využíval služeb firem mimo americkou černou listinu. Ovšem problémem jsou i vlastní procesory společnosti Huawei.

Ty vyrábí dceřiná společnost HiSilicon pod názvem Kirin. Ty nicméně využívají architekturu ARM od společnosti ARM Holdings. Ta je sice britskou společností, ale s řadou technologií s původem ve Spojených státech.

O tom už informovalo BBC, když černá listina vydaná americkou administrativou vešla v platnost. Podle BBC citovaného interního dokumentu, ARM Holdings nebude s Huaweiem spolupracovat právě kvůli vazbám na technologie původem z USA.

Nyní ředitel ARM Holdings Graham Budd prolomil mlčení a pro server Caixain informace BBC potvrdil. Sdělil ovšem, že jeho společnost bude s čínskými společnostmi nadále spolupracovat. Ovšem už nekonkretizoval, zda jeho společnost naváže opět kooperaci i s firmou Huawei.

Naději pro Huawei muže být čínská pobočka ARM Holdings. Její většinový 51procentní podíl měl být loni v červnu prodán čínském investorovi. Ovšem jeho jméno není známo, pouze bylo uvedeno, že jde o „partnera“ a „finančního investora“.

Navíc předseda ARM Holdings Masayoshi Son nebyl podle svých slov zainteresován na ukončení spolupráce s Huaweiem. Zejména v Číně je z tohoto rozhodnutí obviňován. On tvrdí, že jde o nedorozumění a že se vše dozvěděl z médií.

Navíc dodává, že ARM Holdings neskončilo spolupráci se společností Huawei. Nyní jeho společnost zkoumá, které produkty obsahují více než 25 procent technologií ze Spojených států. To je právě mez, kterou americké společnosti nemohou při obchodování s čínskými firmami překročit.

ARM Holdings je tak připraven poskytnout Huawei produkty, které obsahují méně než 25 procent technologií pocházejících z USA. Son dodal, že jeho společnost je připravena s Huaweiem nadále spolupracovat.

Jestli to Huaweii pomůže, je otázka. Jaké produkty se do dané kvóty vejdou, je zatím neznámé a čínské společnosti to nemusí nijak zásadně pomoci. Výroba procesorů Kirin tak muže být zásadně omezena nebo dokonce ukončena.

Britskou společnost ARM Holdings vlastní japonská společnost SoftBank a jeden z největších investičních fondů na světě Vision Fund. Jeho investory jsou významné americké firmy jako je Qualcomm nebo Apple.