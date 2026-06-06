Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Firma Huawei, jedna z nejvýznamnějších v čínském technologickém sektoru, postavila zmenšenou repliku Prahy jako jednu z mnoha zastávek ve svém Ox Horn Campusu (otevřeném v roce 2019). Zaměstnancům má poskytnout pohodový dojem, aby se při práci cítili jako na dovolené v Evropě.
Mezi replikami evropských měst, která v kampusu stojí, nechybí ani Praha nebo Český Krumlov, ale také další lokality z Itálie, Švýcarska, Francie či Velké Británie. Některé můžete vidět ve videu výše. Další navštívené lokality vám představíme v připravovaném textu.
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Nevěřili jsme vlastním očím. Postavili repliku Prahy a nacpali ji kancelářemi