Huawei pro své pracovníky vybudoval kanceláře ve zmenšených replikách evropských měst, včetně těch, která čínští turisté navštěvují nejraději v Česku, tedy Prahy a Českého Krumlova. Ohromný kampus v čínském městě Tung-kuan nabízí místa, která nám Evropanům naprosto berou dech.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ačkoli jsem byl od své domovské Prahy skoro devět tisíc kilometrů daleko, v čínském Tung-kuanu jsem najednou hleděl na Karlův most a za ním se tyčící panorama připomínající pražské Hradčany. Pro čínské zaměstnance firmy Huawei pracující v tomto vývojovém centru je to něco běžného, ale pro nás Čechy jde až o surreální zážitek.
Firma Huawei, jedna z nejvýznamnějších v čínském technologickém sektoru, postavila zmenšenou repliku Prahy jako jednu z mnoha zastávek ve svém Ox Horn Campusu (otevřeném v roce 2019), která má poskytnout zaměstnancům pohodový dojem, aby se při práci cítili jako na dovolené v Evropě.
Vedle Prahy nám Huawei ukázal i další města v kampusu. Zaujal nás také Český Krumlov, což je koneckonců další veleoblíbená destinace turistů z Číny. Dalším městům v kampusu Huawei se pak budeme věnovat později.
Ulice čínské Prahy vzbuzují v některých místech pocit, jako byste byli opravdu v českém hlavním městě, věřte však, že za okny těchto uliček najdete pouze kanceláře, laboratoře a zasedací místnosti.
Celý kampus Huawei se rozkládá asi na 120 hektarech v čínském Tung-kuanu, jednom z nejvýznamnějších měst v provincii Kuang-Tung.
V různých částech kampusu dohromady pracuje okolo 30 tisíc lidí. Během naší návštěvy bylo poznat, že sice nejsme zdaleka jediná skupinka návštěvníků, nicméně většinu mumraje v replikách měst skutečně tvořili zaměstnanci.
Dominantou Prahy zde sice není katedrála svatého Víta, nicméně i tak je pohled působivý, obzvlášť navečer, kdy se rozsvítí pouliční osvětlení.
Ačkoli ulice nejsou striktně označené názvy, tu a tam nějakou najdete. Zde si na rozcestníku můžete všimnout ulice Karlova, hned nad whiskey barem.
Ano, jsou tu i restaurace a obchody s občerstvením. Zde se dokonce návrhář rozhodl ozdobit restauraci nápisem Mazlova vinárna u Malířů, skutečným historickým pražským podnikem.
Jen v ní ale nečekejte typické české jídlo, do takových detailů se zde už nešlo, výběr stravy je čistě lokální.
Ulice Prahy byly v podvečer už celkem prázdné, nicméně stále bylo vidět, že v kancelářích se pilně pracuje. Pracovní kultura je v Číně dost jiná než v Česku, volno mají lidé jen v neděli.
A jaký mají zaměstnanci v Praze výhled? Přímo na hlavní knihovnu kampusu, navrženou v pařížském stylu.
Když jsme zmínili repliku Karlova mostu, tak ten už při bližším zkoumání svou předlohu moc nepřipomíná. Nejenom, že je o dost delší…
…ale sochy na něm neodpovídají těm pražským. Návrháři v Huawei sem totiž místo toho umístili sochy slavných vědců.
Evropskou atmosféru v parku před kopií Prahy ruší už snad jen všudypřítomný cvrkot cikád a výrazně teplejší květnové počasí, než jaké bylo začátkem měsíce v Česku.
Prahu jsme si mohli prohlédnout pouze v podvečer, jiné částí centrály Huawei jsme však viděli během dne.
Například Český Krumlov, což je další dominanta kampusu firmy Huawei. I toto menší, avšak historické české městečko si vysloužilo svou zdejší kopii.
Stejně jako Praha, i Český Krumlov zde v Tung-kuanu je nabitý kancelářemi, povšimnout si však na fotce můžete i pobočky fast-foodu KFC.
Dominantou je samozřejmě zámecká věž, která ovšem v případě Huawei slouží jako základnová stanice mobilního signálu.
Zde v pozadí výhledu na Český Krumlov můžete vidět zástavbu panelových domů – zde pravděpodobně bydlí aspoň část z celkových 30 tisíc zaměstnanců.
Během naší návštěvy si tato sekce kampusu vysloužila označení „Čínský Krumlov“.
Z Českého Krumlova máte výhled na švýcarský Fribourg. Opět připomínáme, že zbylým dominantám kampusu se budeme věnovat v pozdějším textu.
