Vlastní systém Huaweie má být o 60 procent rychlejší než Android

Navíc není jasné, co přesně ono zmírnění bude znamenat. Nejdrastičtější pro Huawei je zamezení používání služeb od Googlu, tvůrce systému Android. To z čínských smartphonů dělá na globálních trzích neprodejně zboží. Například by telefony neměly přístup k obchodu s aplikacemi Google Play.



Ale zakladatel a šéf Huawei hraje s více kartami a nevsází jen na návrat do rodiny operačního systému Android. Francouzskému serveru Le Point sdělil, že jeho společností vyvíjený vlastní systém minimalizuje závislost na Androidu. Je znám pod názvem HongMeng OS pro Čínu, ve světě by se měl jmenovat Ark OS.

Šéf Huaweie také podotkl, že vlastní systém bude pravděpodobně rychlejší než Android. A poukázal na zprávu čínským státem spravovaného serveru Global Times, že vlastní systém Huawei má být o 60 procent rychlejší než Android.

Vrcholný představitel Huaweie navíc uvedl, že vlastní systém jeho společnosti je navržen pro smartphony, automobily a datová centra. Uznal ovšem, že systém postrádá alternativu k obchodům Google Play nebo App Store od Applu.



Jak informuje server Cnet, mluvčí Huawei k celé věci sdělil, že jeho společnost je nadále připravena používat Android pro smartphony, ale pokud ho nebudou moci používat, mají plán B. Tedy použití vlastního systému.

Huawei už požádal vývojáře, aby přichystali aplikace pro jeho obchod AppGallery. Nový systém od Huaweie už testují i další čínští výrobci Oppo a Vivo. Zdá se, že se Čína připravuje na poli smartphonů na nezávislost na západních firmách.

To samé plánují i v Rusku, kde chystají „národní systém“ pro nezávislost na západních technologiích. Sytém Avrora OS má ovšem základ ve finském, tedy západním systému Sailfish OS.

I o tomto systému se spekuluje, že by ho mohl Huawei použit, nebo že HongMeng OS/Ark OS je jeho upravenou verzí. Server Global Times uvádí, že prvními modely s vlastním systémem budou Huaweie řady P40. Ale vrchní šéf strategie značky uvedl, že termín uvedení systému je tajemstvím.