Polovina našich špičkových smartphonů bude brzy ohebná, tvrdí Huawei

Richard Yu (ředitel produktové divize Huawei) popsal svou vizi budoucnosti smartphonů této značky v rozhovoru pro server GSMArena. Do dvou let by mohla být polovina prémiových modelů Huawei skládací, což s největší pravděpodobností znamená, že by Mate X a jeho nástupci či sourozenecké modely tvořily polovinu nabídky výrobce v prémiovém segmentu.

„Skládací smartphony jsou v samotných počátcích a jejich podíl na trhu je zanedbatelný. Jsou drahé jak na pořízení, tak na výrobu. Myslím si ale, že do dvou let by se to mohlo změnit a tyto modely by se cenou přiblížily současným top modelům,“ uvedl Yu.



Dále také prozradil, že ohýbací konstrukce napomůže při výrobě kompaktních modelů. Například v budoucnu by mohl výrobce mít v nabídce i telefon, který by mohl být dvakrát menší než v současnosti špičkový P30 Pro. Což napovídá tomu, že bychom se skutečně mohli dočkat smartphonů se současnými rozměry (tedy displejem s úhlopříčkou okolo 6 palců), který půjde ještě přeložit napůl.

Na první skládací huawei si ale ještě počkáme, zatím totiž není u modelu Mate X známé datum uvedení na trh. Spekuluje se o polovině letošního roku, tedy nejdřív až v létě. Jeho cena bude astronomická, odhaduje se v přepočtu na šedesát tisíc korun, což z něj udělá luxusní zboží pro pár vyvolených.