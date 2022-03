Huawei se chce vrátit na výsluní. Bude mít superzařízení

Čínská značka Huawei se už třetím rokem potýká se sankcemi ze strany západních firem, které s ní i nadále odmítají obchodovat. Jak však potvrzuje současný ředitel Richard Yu, společnost Huawei je odhodlaná dál vydržet a již vyhlíží budoucnost, ve které si je zase o něco jistější. Firma má totiž několik es v rukávu, která by mohla nálady zákazníků na globálním trhu trochu pozměnit.

V první řadě ani přes omezení nepoleví ve výrobě špičkových smartphonů. Ty sice stále nemohou využívat plnohodnotný Android a s ním oblíbené „západní“ služby, jenže firma pracuje na vlastním systému HarmonyOS, který by tato omezení mohl časem zvládat lépe. A navíc nabídne i vlastní výhody.

Superzařízení bude přibývat

Jednou takovou je novinka Super Device neboli „superzařízení“, což je funkce, kterou Huawei odhalil v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ta má poměrně jasný cíl: propojit co nejvíc zařízení na platformě HarmonyOS tak, aby zjednodušila práci s celým ekosystémem zařízení od Huaweie. Firma chce prakticky všechna svá zařízení touto funkcí vybavit, aby zajistila pohodlnější, plynulejší a bezpečnější zážitek.

Tento systém asi nejvíc připomíná přirozené propojení produktu od konkurenčního Applu. I v případě Huaweie totiž dostanete možnost velice snadno párovat různá zařízení mezi sebou: notebook se vám jednoduše propojí s mobilem, bezdrátovými sluchátky, tiskárnou, reproduktory, bezdrátovou klávesnicí a podobně. Všechna zařízení půjdou vzájemně „vidět“ a samozřejmě i využívat podle potřeby v různých kombinacích.

Huawei se zaměřuje hlavně na prostředí „chytré kanceláře“, kde právě pro něj systém „superzařízení“ dává největší smysl. Středobodem má být váš počítač, propojení pak nabídne nejenom vašim zařízením, ale i všem ostatním, která jsou ve viditelné vzdálenosti, což otevírá dveře třeba snadnější spolupráci mezi vícero lidmi.

Velkou výhodou „superzařízení“ je rovněž i společný disk, například po propojení mobilu či tabletu s počítačem. Už není nutné složitě hledat a kopírovat data mezi těmito zařízeními, obsah máte zkrátka společný a z kteréhokoli propojeného modelu můžete přistupovat ke všem sdíleným datům a dokonce i aplikacím. V rámci systému Huaweie totiž už existuje i funkce Multi-Screen Collaboration, která na propojeném počítači dovolí otevřít až tři aplikace z mobilu současně.

K dispozici je samozřejmě také i klasické zrcadlení obrazovek, takže můžete i jedno zařízení ovládat druhým. Huawei zmiňuje využití například pro kreativce a grafiky, kdy tahy dotykového pera na obrazovce tabletu jsou ihned dostupné také i v počítači, což může dále usnadnit práci s digitálním obsahem. Tablet lze zároveň v rámci Super Device i proměnit na externí monitor. Huawei slibuje, že o funkci Super Device rozšíří nejenom stávající zařízení, ale i také některá starší, zejména notebooky.

Požadavky zákazníků jsou nejdůležitější

Ohledně budoucnosti značky na globálním trhu jsme se v rámci veletrhu MWC se nám vyjádřil i šéf regionu střední a severní Evropy Radoslaw Kedzia. Podle něj Huawei zaznamenal loni v tomto regionu mírný nárůst tržeb. Dodává zároveň, že pro jejich zákazníky (na úrovni obchodních partnerů) jsou stále velice důležité 5G technologie.

Vedle nich si však Huawei pochvaluje také svou nabídku zařízení podporujících technologii wi-fi 6 a nebo cloudová úložiště. Nabídka výrobce se každopádně řídí tím, co zákazníci aktuálně požadují nejvíce.

Kedzia zároveň vysvětluje, že náhled veřejnosti na značku Huawei se rapidně proměnil právě se západními sankcemi. Lidé do té doby vnímali Huawei hlavně jako výrobce smartphonů, jenže to se teď mění. Huawei má v nabídce široké portfolio zařízení – tablety, mobily, modemy, počítače, chytré obrazovky, síťová zařízení, úložiště, servery a podobně. Ve velké míře se chce firma řídit tím, co zákazníci vyžadují nejvíce.

Na otázku, zda si myslí, že se situace ohledně sankcí může změnit odpovídá upřímně, že neví. Veškeré výhledy do budoucna jsou podle něj jen čistou spekulací a opravdová rozhodnutí týkající se dalších kroků vztahu Spojených států a Číny nejsou v jejich rukou.