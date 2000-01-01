náhledy
Huawei do prodeje uvedl nový tablet MatePad 11.5, který rovnou nabízí ve výhodném balení i s příslušenstvím. Tablet výbavou zaujme, ovšem se značkou se už dlouhá léta pojí problém v podobě chybějících služeb Googlu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Modely MatePad nejsou na českém trhu žádný nováček, nicméně Huawei teď zkouší cestu modelů, které se alespoň v pár ohledech snaží odlišit od konkurence.
V první řadě výrobce nabízí pouze výhodnou sadu s příslušenstvím, kdy k tabletu dostanete rovnou kryt a přídavnou klávesnici.
Kryt má v sobě stojánek, takže tablet můžete používat v podstatě jako notebook.
S klávesnicí dohromady pak působí stylovým a praktickým dojmem a je fajn, že takto technicky vypadá „základní balení“.
Zároveň si také můžete dokoupit stylus za 2 099 korun, na oficiálním obchodě vám jej však výrobce dokonce přidá zdarma jako dárek.
Stylus je třeba nabíjet, na tabletu jsou na to připravené magnety s nabíjecí ploškou.
Samotný tablet má zajímavý matný displej s úhlopříčkou 11,5 palce, 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2 456 × 1 600 pixelů. Jde však zároveň o levnější typ panelu (TFT).
K dispozici je nad displejem také kamerka pro videohovory s rozlišením 8 Mpix. Stará se také o jediný způsob biometrického zabezpečení (rozpoznání obličeje), čtečka otisků prstů tu není.
Tablet pohání čip vlastní výroby, Kirin T82B. Operační paměť má kapacitu 8 GB a úložiště je 256GB.
Na zádech najdete 13Mpix foťák se světelností f/1,8 a automatickým ostřením.
Focení tabletem je poměrně neobvyklá disciplína, je ovšem fajn vědět, že v případě potřeby tu možnost máte.
K tabletu dále dostanete nabíjecí adaptér, kabel a také čistící hadřík.
MatePad 11.5 je vybaven 10 100mAh baterií a podporuje až 40W rychlé nabíjení. Případně můžete ještě přes kabel nabíjet tabletem jiné zařízení (maximální výkon 5 W).
Největší nevýhodou tohoto modelu je pak už jako obvykle operační systém HarmonyOS. Chybí známé služby Googlu, které musíte instalovat různými alternativními způsoby, což má k ideálnímu stavu daleko.
Huawei MatePad 11.5 se prodává pouze v balení s klávesnicí, standardní cena je 10 999 korun. Ovšem v aktuální slevové akci můžete mít tuto novinku se slevovým kódem za 9 899 korun.
