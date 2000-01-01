Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům, to nejdůležitější je nemine.
Huawei si vybral Paříž jako místo konání letošní velké evropské konference k novým hodinkám. Konkrétně zvolil národní velodrom Saint-Quentin-en-Yvelines, kam pozval novináře z celé Evropy.
Hned na úvod se čínský výrobce pochlubil, že je aktuálně jedničkou na trhu „zařízení nošených na zápěstí“ a že již prodal víc než 200 milionů těchto zařízení. Čtvrtinu z tohoto čísla pak tvoří hodinky série Watch GT.
Právě nový model Watch GT 6 Pro byl hvězdou konference, té se tedy budeme věnovat v samostatném textu. Pro zájemce ovšem alespoň na úvod zmíníme, že novinka jde do prodeje za 9 499 korun a má vylepšený displej, výdrž nebo třeba extra funkce pro cyklisty.
Watch GT 6 Pro nicméně pořád nejsou tím úplně nejlepším, co Huawei umí zákazníkům nabídnout. Pozice top modelu totiž patří hodinkám Huawei Watch Ultimate 2.
Druhá generace „ultimátních chytrých hodinek“ potěší příznivce opravdu robustních modelů. Vyrobeny jsou z luxusních materiálů (slitina s obsahem zirkonia) a nabídnou extrémní odolnost.
A to by mohlo zajímat i potápěče. Huawei uvádí, že v laboratorních podmínkách hodinky vydržely tlak odpovídající hloubce 150 metrů pod vodní hladinou.
Hodinky také nabízejí i několik dalších speciálních funkcí pro použití pod vodou, například systém komunikace (posílání přednastavených textovek) pomocí sonaru mezi propojenými hodinkami až na vzdálenost 30 metrů.
Jsou tu i další nadstandardní funkce například pro cyklisty nebo hráče golfu, včetně třeba tisíců map golfových hřišť.
Výrobce dále uvádí, že hodinky vydrží v provozu 4,5 dne při standardním používání, nebo 11 dní v úsporném režimu.
Extra funkcí oproti modelu GT 6 Pro je pak také třeba to, že hodinky mají i vestavěnou eSIM, takže se mohou připojit k mobilní síti i bez nutnosti je propojovat s telefonem.
Hodinky startují na českém trhu za cenu 22 490 korun, připlatit si pak lze za variantu s titanovým řemínkem (24 999 korun).
Huawei překvapil i novými smartphony, ovšem zde musíme dodat, že tyto novinky se na českém trhu neobjeví, Huawei je uvede pouze na vybrané trhy, mezi které Česko nepatří.
Jde o dvojici modelů Huawei Nova 14 a 14 Pro. Jde o modely vyšší střední třídy, především Pro model už se zdá být v podstatě odlehčeným top modelem.
Telefon pohání čip vlastní výroby, Kirin 8020, společně s 12 GB operační paměti. K dispozici je 256 nebo 512 GB místa pro uživatelská data.
Zákazníky láká na solidní sestavu zadních fotoaparátů, kde najdete třeba hlavní senzor s manuální clonou, nebo třeba trojnásobně přiblížený teleobjektiv.
Displej tohoto modelu je typu AMOLED a má Full HD+ rozlišení a variabilní obnovovací frekvenci (až 120 Hz).
Kapacita baterie není na čínský smartphone ale nijak zázračná, je zde 5 500mAh akumulátor s možností až 100W rychlého nabíjení.
Huawei také klade důraz na kvalitní selfie fotky, proto zde najdete v průstřelu displeje hned dva senzory, jeden pro standardní a druhý pro širokoúhlý záběr.
Huawei Nova 14 Pro se v zahraničí bude prodávat za cenu 699 eur, tedy 17 tisíc korun.
K dispozici bude také na vybraných trzích i model Nova 14 za cenu od 499 eur, tedy 12 tisíc korun. Telefon se od Pro verze liší primárně využitým čipem a o něco horší konfigurací fotoaparátů.
Další novinkou, která se rovněž na český trh nedostane, je nový tablet MatePad 12 X. Jde o prémiový model, který láká především tvůrce digitální grafiky.
Huawei z něj rovněž chce udělat i nástroj na produktivitu, o čemž svědčí i dokoupitelné příslušenství v podobě klávesnici a myši.
Tablet má 12palcový OLED displej, čip vlastní výroby a také 10 100mAh baterii.
Huawei se navíc pyšní pokročilým elektronickým perem, které nabízí k tabletu za v přepočtu víc než 3 tisíce korun. Pero je velice citlivé na tlak a sklon a nabízí třeba vyměnitelné hroty či speciální tlačítko na vyvolání hlasové asistentky či spuštění přednastavených funkcí.
Tablet se na vybraných trzích bude prodávat za v přepočtu 14,5 tisíce korun.
Poslední novinkou jsou pak nová bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i s vylepšeným prostorovým zvukem a potlačením okolního hluku.
Tento model naopak na českém trhu seženete, stojí zde 2 499 korun.
