Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus
Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka
V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...
Tak vypadá mobilní suterén. A není to zas tak špatný pohled
Každého zajímají top modely, ale takto vypadají ty úplně nejzákladnější smartphony za nejnižší ceny. Dvě novinky Motoroly mají podobné označení, vypadají stejně a liší se jen v detailech. Jeden je...
Podívejte se na nový iPhone Air. Nás překvapil, není totiž jen tenký
Nový iPhone Air naplno spouští módu velmi tenkých smartphonů. Tím si můžeme být jisti. Ačkoli tenká konstrukce přináší určité kompromisy ve výbavě, Apple celkově přístroj skvěle promyslel a naše...
Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7
Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy vyrobila. Styl hraje prim, výbava je také slušná. Po prvotním šoku z vysoké startovací ceny však ani...
Nezapomeňte si stáhnout. Dorazila velká aktualizace pro iPhony
Apple v pondělí večer uvolnil ke stažení novou verzi operačního systému iOS. Tentokrát nese číselné označení 26 a přináší hned několik funkčních i designových novinek.
Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům,...
Vyplatí se kupovat starší modely iPhonů ve slevě? U jednoho je to jasné
Apple začal prodávat nové iPhony 17. Ceny novinek zhruba kopírují původní ceny loňských a předloňských modelů. Ty se však logicky nyní nabízejí ve slevě. Není tak lepší koupit právě starší modely...
Nový iPhone Air naplno spouští módu velmi tenkých smartphonů. Tím si můžeme být jisti. Ačkoli tenká konstrukce přináší určité kompromisy ve výbavě, Apple celkově přístroj skvěle promyslel a naše...
Rozbalili jsme nálož novinek od Applu. Z některých jsme nadšení
Do redakce nám dorazila většina letošních novinek Applu. Nabízíme vám první seznámení se s nimi a naše první dojmy. Jestliže jsou často mezigenerační inovace spíš mírné, tak letos jsou patrné na...
Operátor měl výpadek? Přihlaste se o slevu, máte na to dostatek času
V souvislosti s nedávnými výpadky mobilní sítě jednoho z tuzemských operátorů Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připomíná, že zákazníci mají při nefunkční službě právo na přiměřenou slevu. V takovém...
Čeští iphonisté mohou dát vale zastaralým SMS. Zatím však jen u T-Mobilu
Od pondělí 15. září mohou tuzemští uživatelé iPhonů využívat nový standard textových zpráv RCS (Rich Communication Services). Jako první jej v Česku zpřístupňuje T-Mobile. RCS komunikace je k...
Má velkou baterii, mohla být ještě větší. Prohlédněte si dostupný oneplus
Dostupnější novinka značky OnePlus sází na zajímavou výbavu a několik nadstandardních prvků, trpí však stejným neduhem, který v poslední době trápí i celou řadu konkurentů: ošizenou baterií v...
Záměrně odevzdávali nefunkční mobily, tak je nyní na školách zakážou plošně
Od příštího školního roku začne ve Švédsku platit plošný zákaz mobilů ve školách. Týkat se bude žáků ve věku od 7 do 16 let. Již nyní není možné na řadě škol telefony používat, nicméně žáci se...
iPhone se po instalaci iOS 26 rychle vybíjí? Je to normální, tvrdí Apple
Někteří uživatelé iPhonů mohou po aktualizaci systému na verzi iOS zaznamenat rychlejší vybíjení baterie. Apple vysvětluje, že takový jev je normální a dočasný, dokud se nedokončí všechny procesy na...
V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Každého zajímají top modely, ale takto vypadají ty úplně nejzákladnější smartphony za nejnižší ceny. Dvě novinky Motoroly mají podobné označení, vypadají stejně a liší se jen v detailech. Jeden je...
Apple v pondělí večer uvolnil ke stažení novou verzi operačního systému iOS. Tentokrát nese číselné označení 26 a přináší hned několik funkčních i designových novinek.