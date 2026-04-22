Chytré hodinky značky Huawei v portfoliu čínského výrobce aktuálně na evropském trhu tvoří klíčový segment elektroniky. Přesto v jejich výbavě doteď scházela důležitá funkce v podobě mobilních plateb přes NFC, jelikož firma nemá přístup k běžnému způsobu plateb přes Google Pay, jako to umí konkurence se systémem WearOS. To se však mění.
Huawei se totiž povedlo v modelech na evropském trhu zprovoznit funkci Curve Pay, která efektivně slouží jako náhrada Google Pay. Curve je britská služba, která Huawei pomohla najít vhodnou alternativu po omezeních kvůli americkým sankcím. Se službou lze pohodlně propojit vaši kartu typu MasterCard nebo Visa a hodinky následně používat stejně, jako kdybyste platili pomocí Google Pay nebo Apple Pay v případě modelů od Applu.
Abyste placení přes Curve Pay zprovoznili, je nutné si nejprv aplikaci Curve nainstalovat do mobilu přes aplikační obchod Huawei, Google nebo Apple a sem přidat své platební karty. Pak přes aplikaci Huawei Health propojíte mobilní Curve s hodinkovou aplikací a nastavíte ověřovací PIN – a máte hotovo. Nemusíte dokonce ani pro platby v obchodě mít mobil u sebe, stačí jen propojené hodinky.
Platby podporují všechny nové modely a aktualizace se dostane i do vybraných starších modelů, které byly na tuto funkci připraveny. Nutná je podpora systému HarmonyOS 3.0 nebo novějšího. Konkrétně to jsou následující hodinky:
- Huawei Watch GT Runner 2
- Huawei Watch GT 6 Pro
- Huawei Watch GT 6
- Huawei Watch GT 5 Pro
- Huawei Watch GT 5
- Huawei Watch Fit 4 Pro
- Huawei Watch Ultimate 2
- Huawei Watch 5