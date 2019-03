Dát Huaweii stopku je nesmysl, zní z Evropy. USA se čertí

Kauza okolo rizikovosti čínských technologií přerostla z lokální, tedy americké záležitosti do celosvětové. Možnost podílet se na budování sítí páté generace společnosti Huawei zakázaly třeba australské či novozélandské úřady (více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii). Tyto zákazy pak měly údajně posílit přesvědčení USA, že je nutné téhož docílit i v Evropě. Americké úřady měly podle portálu Bloomberg dokonce i vyhrožovat přerušením sdílení zpravodajských informací, pokud by starý kontinent výzvy ignoroval.

Ani tak ovšem americká snaha nepadla v Evropě na úrodnou půdu. Žádný z evropských států totiž Huaweii výslovně nezakázal možnost ucházet se o zakázku na vybudování evropských sítí 5G. Společnost tak v současnosti prý vede již řadu jednání. Neznamená to ovšem, že by se americkým podezřením evropské státy vůbec nezabývaly. USA nicméně nedodaly pádné důkazy, že jsou technologie Huaweie pro národní bezpečnost jakéhokoli státu opravdu rizikem. A tak vyloučení této společnosti ze zakázek nemá opodstatnění.

To Huaweii nehrozí třeba v Německu, o nevyloučení společnosti z budování 5G sítí informovala německá kancléřka Angela Merkelová na berlínském summitu Global Solutions Summit. Varování amerických úřadu totiž nepovažuje z více důvodů za věrohodné. Především proto, že se takto citlivé bezpečnostní otázky probírají veřejně. Nerozumí ani tomu, proč by mělo být jakékoli společnosti zakázáno ucházet se o zakázku jen na základě toho, z jaké země pochází.

Bez pádných důkazů tak Německo odmítá přijmout tak razantní postoj, k jakému americké úřady své spojence vyzývají. Je pravdou, že riziko čínské špionáže nelze vyloučit, vše ovšem nasvědčuje spíše tomu, že ze strany USA jde v tomto případě jen o další z mnoha odvetných kroků vůči Číně v pokračující obchodní válce mezi těmito dvěma světovými mocnostmi.

Německé úřady tedy namísto zákazu jen doporučily přijetí přísnějších bezpečnostní pravidel pro datové sítě. Potrestáním, respektive vyloučením jedné společnosti se prý bezpečnostní riziko nikterak nesníží. Bezpečnostní pravidla by měla být navíc přijata na celoevropské úrovni, jinak pozbývají smysl.

U našich západních sousedů se problematikou okolo Huaweie zaobírala třeba skupina Deutsche Telekom, do níž patří i český T-Mobile. Namísto vyloučení této čínské společnosti se ovšem rozhodla pouze pro přezkoumání strategie ve výběru dodavatelů vybavení pro telekomunikační sítě (více viz Německý Telekom uvažuje, že dá stopku Huaweii).



Stopku Huaweii nedala ani italská vláda, která americké varování odmítla z prostého důvodu. Vyloučení této společnosti z budování sítí páté generace by totiž mohlo ohrozit vládní snahu o prohloubení obchodních vztahů s Čínou. Britská tajná služba informovala, že zákaz Huaweii podílet se na budování 5G je na ostrovním státě velmi nepravděpodobný. Vyloučení společnosti by totiž mohlo ohrozit modernizaci britských sítí, není totiž dostatek jiných možností.

Obdobný postoj jako Německo přijala i Francie, která ovšem původně zvažovala výrazné omezení působnosti Huaweie na svém území. Nicméně například generální ředitel francouzského operátora Orange Stephane Richard loni v prosinci informoval, že jeho pobočka nemá v plánu při výstavbě sítí páté generace technologie Huaweie využít. Jeho postoj je ovšem víceméně bezpředmětný, Orange France totiž podle něj při výstavbě sítí už dlouhodobě spolupracuje s konkurenčními společnostmi Ericsson a Nokia.

Postoj evropských států, potažmo Evropy je tak spíše pragmatický. Včasné zavedení 5G je důležité a případné vyloučení Huaweie by mohlo jeho spuštění zpozdit. Podle analytika společnosti Eurasia Group Paula Triola musí Evropa najít především způsob, jak bezpečnostní rizika spojená s čínskými dodavateli minimalizovat. „Uvedení 5G do provozu je jedním z nejsložitějších a nejdražších technologických projektů, které byly kdy realizovány,“ dodal.

Není tak divu, že za nevyloučení společnosti Huawei se zasloužily i samotné telekomunikační společnosti. Nejen, že by podle nich takový krok zpozdil zavedení 5G, ale náklady na vybudování sítě by se v takovém případě zvýšily o miliardy eur. Stopka Huaweii i jiným čínským dodavatelům napříč evropskými státy by totiž zúžila dodavatelskou síť, což by mělo dopad i na zhoršení vyjednávací pozice operátorů.

Huawei je v tomto oboru totiž silným hráčem. Společnost podle odborníků vyniká nejen vysokou technologickou kvalitou, ale i počtem podaných celosvětových patentů. Jen loni jich firma podala téměř 5,5 tisíce, což je více než dvojnásobek patentů konkurenčních společností Ericsson a Nokia.

Tlak USA na vyloučení Huaweie z budování 5G pokračuje

USA nicméně svůj tlak na evropské spojence nevzdává. Jak Bloomberg podotýká, tak třeba v únoru se zástupci americké vlády snažili k ráznému kroku vůči Huaweii a dalším čínským společnostem přesvědčit zástupce evropských telekomunikačních společností a vrcholné politiky na barcelonském veletrhu MWC. V březnu pak měl americký velvyslanec v Berlíně vyzvat dopisem německou vládu, aby dala Huaweii stopku, jinak USA přeruší sdílení zpravodajských informací.



Ne všude má ovšem čínská společnost otevřená vrata, ačkoli na cestě k nim klopýtá. Týká se to třeba Dánska. Zdejší největší telekomunikační společnost TDC A/S totiž odmítla obnovit s Huaweiem smlouvu. Namísto něj si za strategického partnera při budování 5G sítě vybrala konkurenční Ericsson.

Huawei v posledních měsících čelil ze strany Evropy výraznému tlaku. Evropské státy po čínské společnosti vyžadovaly nejen možnost vyšší kontroly jejích technologií, ale i záruku toho, že nejsou zneužitelné čínskou tajnou službou. Zástupce Huaweie je v e-mailu ubezpečil, že kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů jsou nejvyšší prioritou.

Nicméně zabezpečení mobilních sítí nezávisí pouze na dodavateli technologie, ale i na telekomunikačních společnostech a regulačních orgánech. Že kybernetická spolehlivost a bezpečnost není věcí pouze jedné firmy, pak v Rozstřelu na Mobil.iDNES.cz zdůraznil i generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR).

„Snažíme se být co nejotevřenější. Můžete si všechno otestovat, pokud máte nějaké obavy,“ uvedl Kedzia v souvislosti s prosincovým varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle úřadu totiž čínské firmy Huawei a ZTE představují kybernetickou hrozbou (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Podle šéfa Huaweie ČR a SR je společnost ovšem obviňována z něčeho, co neudělala.

Důvodem, proč se evropské státy postavily proti USA, může být i fakt, že některé z nich, respektive v nich působící mobilní operátoři mají se společností Huawei dlouhodobé obchodní vztahy. Její vyloučení z modernizace mobilních sítí by tak mělo výrazný dopad na celkový pokrok, a to i v budoucnu kvůli obtížné zpětné kompatibilitě v případě, že by došlo k obnovení zákazem zpřetrhaných obchodních vztahů. Je nicméně pravděpodobné, že dominance Huaweie nebude v případě 5G tak výrazná, jako je tomu u sítí 4. generace. Dodavatelský řetězec bude po této kauze u mnoha operátorů totiž patrně rozmanitější.