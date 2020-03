Spojené státy mají plán, jak pořádně zakleknout na Huawei

Nové restrikce mají být reakcí na zhoršující se vztahy mezi americkou administrativou a Čínou související s epidemií koronaviru. Zatím však podle agentury není jasné, jestli prezident Trump nové sankce schválí.

Podle nového nařízení by zahraniční výrobci, kteří používají výrobní zařízení od amerických firem, museli žádat o povolení, aby mohli dodávat výrobky společnosti Huawei. Pravděpodobně by se to týkalo poměrně velké skupiny dodavatelů, ale podle agentury je nařízení směřováno především na jednu firmu.

Tou je tchajwanský výrobce čipů TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), který pro Huawei vyrábí čipy HiSilicon. Tyto procesory si Huawei designuje sám, ale výrobu nechává právě na společnosti TSMC, která je největším světovým výrobcem čipů.

Společnost TSMC dodává procesory Applu a mnoha dalším výrobcům. Letos by jako první producent měla zvládnout 5nm výrobní proces, současné nejvýkonnější čipy jsou vyráběné 7nm procesem. Procesory pro nové modely Applu s označením A14, které budou představené na podzim, by měly mít právě 5nm architekturu.

Pro Huawei by nové nařízení mělo v krátkodobém horizontu významné dopady, přišel by o výrobu všech svých nejvýkonnějších čipů a musel by se spolehnout na dodávky od konkurence, pokud by to podle nařízení bylo vůbec možné. Už loni na podzim Huawei plánoval, že čipy vlastní konstrukce bude osazovat až 70 procent svých přístrojů.

Jenže v dlouhodobém horizontu by Huawei jistě našel jiné dodavatele, na které by se omezení nevztahovalo. Jedním z nich by mohla být čínská společnost SMIC (Semiconductor Manufacturing International Co.). Otázkou je, jestli další výrobci zvládnou náročné výrobní procesy, které špičkové čipy HiSilicon vyžadují.

Podle kritiků se celé nařízení víc dotkne amerických firem než samotného Huaweie, který se časem dokáže přizpůsobit. Naopak američtí dodavatelé infrastruktury pro výrobní proces přijdou o zakázky podobně, jako přijdou o zakázky výrobci čipů. V tomto případě především společnost TSMC.