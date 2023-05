Místo 5G dá předplatné na seznamku Tinder. Zakleknutý Huawei se nebojí

Ačkoliv to jsou už skoro čtyři roky, co se Huawei dostal pod palbu amerických sankcí kvůli údajnému napojení firmy na čínskou vládu, výrobce se i po všech schytaných fackách rozhodl pokračovat dál, jako by se nic nedělo. Po letech covidových omezení jsme se zase mohli osobně vydat na velkou evropskou konferenci k příležitosti uvedení nových mobilů, hodinek a notebooků na zdejší trhy a musíme uznat, že Huawei na sobě nenechává nic moc znát. Právě naopak.

Dobu online prezentací namísto velkých fyzických akcí pandemie ještě urychlila, ovšem pokud nechcete mít jen suchý videostream s předtočeným sdělením, ale autentičtější projevy řečníků či živou reakci publika, uspořádat něco pro novináře prostě musíte. Akce Huaweie vždy patřily k těm velkolepějším, pamatujeme si konference v Paříži, Londýně či Barceloně, vždy za vysoké účasti. Proto jsme byli také zvědaví, jak bude vypadat další velký mezinárodní „launch“ po celkem dlouhé odmlce.

Huawei nicméně dokázal naplnit očekávání, která jsme v podstatě od velkých tiskových konferencí měli před lety. V podstatě jako by se žádná odmlka nestala. Mnichovskou konferenční halu Showpalast dovedl výrobce opět zaplnit stovkami novinářů, influencerů a obchodních partnerů a prezentaci natáhnout na víc než hodinu a půl.

Až na sem tam nefungující ovládání jednotlivých snímků prezentace Huawei dokázal, že pořád umí naplánovat zcela profesionální show. Vedle řečníků samotné firmy a partnerů se na scéně také vystřídalo i pár influencerů a co nás potěšilo vůbec nejvíce, byl fakt, že už jsme se nemuseli potýkat s ničí lámanou angličtinou s výraznými přízvuky. To byla přitom věc, kterou jsme (nejenom u Huaweie) před pandemií na konferencích často proklínali. I na velkých akcích nebylo třeba i samotným ředitelům firem z Číny či Indie téměř rozumět. Zde bylo vše v pohodě.

Huawei samozřejmě hlavní pozornost věnoval modelu P60 Pro, který si zabral velkou část prezentace. Pro evropského zákazníka je to totiž maximum, které mu Huawei po stránce klasických smartphonů dovede nabídnout, byť na domácím trhu má ještě o něco lepší variantu Art. Ačkoliv tento model nese pro evropské zájemce s sebou dvě celkem zásadní nevýhody, a sice absenci 5G modemu a systém Android bez oficiální podpory služeb Googlu, Huawei umí v tomto ohledu obratně kličkovat.

Zatímco podporu 5G sítí prostě nechal bez komentáře, na adresu chybějících služeb Googlu a nutnosti mít vlastní aplikační obchod se naopak pochlubil, že jeho obchod AppGallery využívá po světě 580 milionů uživatelů a celkově buduje vlastně třetí nejrozšířenější platformu na světě. Dále také odhalil, že P60 Pro je aktuálně vůbec nejlepší fotomobil na světě. A navrch ještě mluvčí na pódiu vtipně komentoval, že s novým telefonem také třeba lépe navážete nový vztah díky půlročnímu prémiovému předplatnému pro seznamovací aplikaci Tinder, které je k telefonu jako dárek.

Následovalo představení ohebného modelu Mate X3, u kterého se zase Huawei neváhal opřít do konkurence. Rozměry, tloušťku rámečků okolo displeje i hmotnost zařízení v prezentaci porovnával se „Smartphonem Z Fold 4" (Samsung Galaxy Z Fold 4), oproti kterému ve všech kategoriích vede. Dokonce se i z nějakého důvodu rozhodl poměřit ohebný Mate X3 se „Smartphonem Pro Max“ (iPhone 14 Pro Max), proti němuž je nová skládačka lehčí.

Po závěrečném segmentu s hodinkami a notebooky přišla ona asi nejvíce sebevědomá část: ceny. Ano, Huawei prostě na sobě nedá nic znát a i přes nevýhody plynoucí ze sankcí opatří své prémiové novinky hodně sebevědomými cenami, třeba Mate X3 je dokonce jeden z vůbec nejdražších mobilů na evropském trhu. Prostě jako by všechno bylo při starém.

Na závěr nás firma vpustila do showroomu, kde následovala celkem obvyklá tlačenice o místa u stolečků se vzorky telefonů. A vlastně ani tady nebylo vůbec znát, že by někdo o telefony měl přes zmíněné nedostatky menší zájem. Pořád jsme na ohebný mobil i hodinky museli stát frontu s vystrčenými lokty, aby se někdo náhodou nenacpal před nás.

Huawei prostě vůbec nedává najevo, že se cokoliv změnilo, což je vlastně docela dobrá taktika. Pořád jsme byli na celkem zásadní tiskové konferenci, pořád jsme seděli v publiku se stovkami dalších novinářů, pořád jsme se tlačili do showroomu. Pořád to jsou hezké, dobře vybavené a také drahé telefony, které si fotíme a natáčíme. Hořká pachuť po událostech z roku 2019 už trochu stihla vymizet a místo ní jsme zase trochu zvědaví, s čím Huawei dorazí příště.

Kdyby to Huawei už před roky prostě zabalil a z globálních trhů se nadobro stáhl, pak by se o něm už oprávněně mluvilo jako o firmě zlikvidované sankcemi. Ale to Huawei nechce dopustit. I kdyby totiž šlo už jen o pouhé udržování image a telefony se ve světě prodávaly zcela bídně (což aktuálně ví jen sám výrobce), Huawei to na sobě prostě nedá znát.