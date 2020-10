Telefon s 5G už má. Teď HTC patrně chystá skládací smartphone

Už finská Nokia se v minulosti přesvědčila, že nástup nových technologií v mobilním průmyslu se nevyplácí zaspat. A tak jsme svědky toho, jak se současní mobilní výrobci snaží včas naskočit do pomyslného vlaku se skládacími smartphony. Že ještě většina nepředstavila reálný produkt? Nevadí. Fakt, že tento trend berou na vědomí, dokazují i patentovými přihláškami. Jedním takovým příkladem je právě tchajwanské HTC.

Patentovou přihlášku na skládací smartphone podala společnost na konci loňského roku v USA, v databázi Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) byl dokument zveřejněn letošního 20. srpna. Zajímavostí je, že součástí patentu je detailní rozbor skládacího mechanismu. Pozornosti neuniknou zejména destičky vyčnívající nad okraje telefonu.

Pod nimi se totiž skrývá podpůrný mechanismus kloubu v podobě sestavy ozubených koleček. Nejde jen o zajištění plynulého rozevírání telefonu, podle nizozemského portálu LetsGoDigital, který na patent upozornil, má tento mechanismus také snížit pravděpodobnost nežádoucího „zvrásnění“ displeje. Poukazuje ovšem i na druhou stranu mince takového řešení.

Ve složeném stavu totiž tyto destičky přečnívají přes okraje telefonu. Nelze tedy vyloučit riziko jejich poškození třeba při nešetrném zasouvání telefonu do kapsy kalhot, kdy by se právě tento nad plochu telefonu vyčnívající prvek mohl zaseknout o její lem. Nemluvě o tom, že by se pod ně pravděpodobně také zachytávaly nečistoty.

Představa HTC o skládacím smartphonu je inspirována někdejšími véčkovými mobily. Ty jako první v moderní podobě oprášila Motorola, když oživila legendární Razr. Vlastní smartphonové véčko (Galaxy Z Flip) představil záhy i Samsung, jehož první skládací chytrý mobil Galaxy Fold se otevírá jako kniha. HTC by se tak zařadilo po boku těchto společností, nicméně by si razilo vlastní cestu.

Chytrá véčka Motoroly i Samsungu mají při složeném stavu displej uvnitř těla, v obou případech se tak na vnějším plášti nachází ještě sekundární zobrazovací panel. HTC by si ovšem vystačilo s jediným displejem. Rozměrný flexibilní displej totiž po složení telefonu zůstává vně. HTC by tak ve srovnání s konkurenty bylo výrazně náchylnější k poškození. Na druhou stranu by se díky eliminaci nutnosti použít sekundární displej snížily výrobní náklady, což by se mohlo promítnout do příznivější ceny.

Nizozemský portál tradičně na základě patentových nákresů vytvořil 3D vizualizaci možné podoby skládacího HTC. Podotýká nicméně, že patent neřeší stránku designu, natož rozvržení tradičních prvků, jako jsou fyzická tlačítka, konektory či fotoaparáty.

U vlastní vizualizace nicméně vycházel ze současných trendů a také z nedávno představeného 5G modelu U20 Pro (více viz K neuvěření. HTC představilo dva nové smartphony, které si asi nekoupíte), který je opatřen průstřelem displeje. Ten tak dostala i zamýšlená „skládačka“ tchajwanského HTC, hlavní fotoaparát naopak tvůrci vidí jako sestavu třech snímačů. Tedy o jeden méně než disponuje HTC U20 Pro.