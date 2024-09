Podobnost s Applem čistě náhodná. Nové hodinky však budou asi dostupnější

Zatímco během tiskové konferenci ředitel Honoru opěvoval trojici nových produktů, ohebný smartphone Magic V3 (více zde) a nový tablet s notebookem, o hodinkách Watch 5 nepadlo ani slovo. V prezentaci byla přitom celá řada srovnání mezi produkty Honoru a Applu, jenže když jsme na stánku objevili právě tyto nové hodinky, došlo nám, proč se jimi v kontextu série soubojů s Applem co se parametrů novinek týče Honor vyhnul. Jsou to totiž Apple Watch přes kopírák.

Model Watch 5 má stejný obdélníkový zaoblený design, jako právě Apple Watch a hlavní novinkou u těchto hodinek je pak boční otočná korunka, kterou můžete listovat v menu hodinek. Na těle pak naleznete také reproduktor pro hlasové hovory a v podstatě už hodinkám chybí pouze jedno extra tlačítko, aby byla shoda s modelem Applu dokonána.

O samotných hardwarových specifikacích hodinek jsme se toho vlastně moc nedozvěděli, Honor ohledně toho nebyl moc sdílný. Víme aktuálně pouze to, že nabídnou 1,8palcový AMOLED displej s jemným rozlišením 450 × 390 pixelů, integrovanou GPS, a také velkou baterii, která by hodinky měla udržet v provozu celých 15 dní. To je pochopitelné, vzhledem k tomu, že hodinky mají vlastní jednodušší systém, který nebude moc energeticky náročný.

Cena a dostupnost je rovněž neznámá, ale vzhledem ke spíše základní výbavě hodinek se domníváme, že nebude vysoká. V podstatě tak nejspíš půjde o další z modelů prezentujících se jako zajímavá alternativa pro uživatele, kteří by rádi Apple Watch především kvůli jejich designu, ale rádi by zároveň zůstali u Androidu a ještě ušetřili. České zastoupení Honoru nám pak potvrdilo, že model Watch 5 se dostane na český trh koncem letošního roku, ale nespecifikovali kdy ani kolik bude novinka stát.