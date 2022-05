Jsme největší na čínském trhu, tvrdí jedna značka. Druhá říká to samé

Značky Honor a Vivo se totiž nezávisle na sobě prohlásily za lídra čínského trhu s chytrými telefony za první čtvrtletí letošního roku. Jak je to možné? Inu, každá jednoduše ve svůj prospěch využívá statistiky jiné analytické společnosti. Honor se opírá o data společností Canalys a IDC. Při pohledu na čísla od IDC je ale Honor dvojkou za značkou Oppo, která se pro změnu k prvenství nehlásí.

Vivo se zase chlubí statistikami společnosti Counterpoint Research. Podle těchto dat je konkurenční Honor až čtyřkou tamního trhu – vede Vivo s podílem 19,7 % (meziroční pokles o 1,8 procentního bodu), druhé je Oppo s podílem 18 % (pokles o 4,4 procentního bodu), třetí Apple se 17,9 % (nárůst o 3,2 procentního bodu) a Honor má mít podíl 16,9 % s raketovým meziročním růstem 166,8 % (nárůst podílu o 11,4 procentního bodu). Následuje Xiaomi se 14,9 % a někdejší jednička Huawei se již krčí vzadu se 6,2 %.

Honor však ukazuje trochu jiná čísla. Podle analytické společnosti Canalys se firma díky 15 milionům prodaných smartphonů dostala na domácím trhu za první čtvrtletí letošního roku na podíl rovných 20 % a je tedy na něm jedničkou, druhé Oppo prodalo 13,9 milionu smartphonů a drží 18% podíl na trhu. Apple zaostal jen maličko, prodal prý 13,8 milionu smartphonů a i jeho podíl je zhruba 18 %. Vivo je až čtvrté s 12,2 miliony prodaných smartphonů a podílem 16 %, přičemž i Canalys uznává, že loni bylo v prvním čtvrtletí Vivo jedničkou čínského trhu.

Analytici sledují různá čísla

Jsou to tedy značné rozdíly, které však nemohou být způsobeny jen drobnými chybami v metodice a tím, že je situace na čínském trhu hodně vyrovnaná. V první čtveřici na čínském trhu jsou si Apple (ten byl v Číně jedničkou v závěrečném kvartálu loňského roku), Honor, Oppo a Vivo velmi blízko a všemu přihlíží ještě Xiaomi, to je holý fakt. Ovšem analytické společnosti by měly dojít k alespoň podobným číslům, přitom rozdíly jsou značné. Záleží totiž na tom, jaká čísla sledují.

Třeba Canalys uvádí, že jde o takzvané sell-in údaje, tedy o počty smartphonů, které výrobci dodali do prodejní sítě. IDC to neuvádí a operuje pouze s obecným pojmem shipments, což jsou tedy dodávky. V tomto případě může jít tedy o dodávky distributorům. A Counterpoint operuje s pojmem Sales, tedy prodeje, což by v tomto případě měly být skutečně prodeje koncovým zákazníkům.

Zjednodušeně řečeno tedy můžeme ony statistiky a zprávy od jednotlivých analytických firem a výrobců smartphonů interpretovat tak, že Oppo vyskladnilo v prvním kvartále v Číně nejvíc smartphonů ze svých továren k distributorům, Honor právě i skrze distributory dodal nejvíc telefonů do prodejní sítě, ale nejvíc telefonů si zákazníci v daném období koupili skutečně od značky Vivo. Ani tento zjednodušený pohled ovšem nemusí být úplně pravdivý, obzvlášť, když neznáme přesné pozadí metodik a víme, že situace na čínském trhu je velmi vyrovnaná.

Mimochodem, celý čínský trh se v letošním prvním čtvrtletí meziročně výrazně propadl, Counterpoint uvádí propad o 14 %, IDC o 14,1 % a Canalys dokonce o 18 %. Zajímavostí je také to, že i když o první pozici na trhu bojují zejména čínské značky, nejprodávanějším smartphonem v Číně byl podle statistik Counterpoint Research iPhone 13.