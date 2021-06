Honor přiznal, že si sáhl na dno. Ale teď už je situace mnohem lepší

Jak rychle lze oddělit značku smartphonů? Do marketingových učebnic se jistě jednoho dne dostane případ čínské značky Honor. Ta se v podstatě musela osamostatnit, protože jinak by jí ke dnu stáhlo americké embargo na mateřský koncern Huawei.

Honor byl sice vždy relativně samostatnou značkou, aspoň se tak prezentoval, ale vždy byla zcela zřejmá jeho příslušnost pod koncern Huawei. Byl zde zjevně příbuzný vývoj, jednotlivé modely Huaweie a Honoru si byly často velmi blízké. Navíc prodeje firma uváděla za obě značky dohromady.

Honor se osamostatnil 17. listopadu 2020, takže je nezávislý něco málo přes půl roku. Nový majitel (konsorcium čínských distributorů a lokální vlády v Šen-čenu) nedostal jen značku, ale získal vývoj, pracovníky, marketing, distribuci a tak dále. Prostě kompletní firmu.

I tak byl začátek samostatného Honoru složitý. Jak ukazuje graf, kterým se pochlubil na výroční konferenci šéf značky George Zhao, firma si od onoho 17. listopadu sáhla na domácím trhu na dno, ale dnes (za květen) se může pochlubit tržním podílem téměř deset procent. Což je úspěch.

George Zhao k tomu dodává: „Za 211 dní je radost a čest být zpět ve hře. Náš výzkumný a vývojový tým se rychle zmobilizoval, snažil se ve dne v noci a piloval nový produkt s mobilní platformou Qualcomm Snapdragon 778G. Série Honir 50 dokládá silné technologické pozadí našeho týmu, už brzy se můžete těšit na další novinky.“

Globální čísla budou logicky horší, v Číně firma vedle řady 50 představila ještě další novinky, ale ty byly ještě příliš spjaté s Huaweiem a nebylo možné je adaptovat na globální trh, aby se na ně nevztahovalo embargo.



Z grafu je patrné, že Honor má na čínském trhu slušnou pozici a má šanci se na původní tržní podíl dostat. Kolik to až může být, je otázkou. Dříve se udávala jen čísla společně s Huaweiem, ale mělo by to být víc než uvedených 16,7 procenta před rozdělením obou firem.

Z globálního pohledu má Honor ambice dohnat ztráty způsobené americkým embargem a zjevně i získat část podílu Huaweie. Ten pod embargem zůstává a nejenom že mimo domácí trh má problémy s nemožností instalovat do telefonů služby Googlu, ale doma i ve světě se potýká s nedostatkem součástek. Huawei na domácím trhu výrazně ztratil a nejenom tím, že přišel o podíl Honoru. Nemá totiž z čeho vyrábět.