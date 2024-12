Odevzdejte telefony a oblečte si speciální oděv. Viděli jsme fabriku na mobily

Část 1/5

Továrna Honor

Jak vzniká váš smartphone? V praxi potřebuje tak 100 metrů výrobní linky. Na začátku se osazuje základní deska, postupně se přidávají komponenty, tu se to zapeče, tu zkontroluje, nakonec zabalí a telefon putuje třeba do vaší prodejny. Ne, nevypadá to složitě, ale samozřejmě to složité je. Na lince, kde se vyrábí smartphony Honor je hodně automatizace a robotů, ale také i dost pracovníků, kteří vše pečlivě kontrolují.

Jelikož jsme již měli možnost vidět výrobní proces u mnoha značek, tak v případě Honoru nás překvapilo docela dost přítomných pracovníků. Většinou kontrolovali, ale občas i něco montovali. Honor uvádí, že jeho výrobní proces je z 85 procent automatický, ale ve světě už existují i výrobní linky jen s obsluhou doplňující materiál. I balení probíhá automaticky. To u Honoru stále zajišťovali pracovníci. Honor se chlubí, že z linky vyjede nový přístroj každých zhruba 30 sekund. Což u linky, kterou jsme viděli, můžeme potvrdit.

Výrobní linky jsou u všech výrobců podobné. Velká část výrobních automatů je stejná a pochází od stejných výrobců, některé si však velké koncerny vyrábí ve vlastní režii. Samozřejmostí jsou automatické dopravní vozíky, které přiváží a odváží součástky a také klid a čistota.