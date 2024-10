Smartphone chtějí skládat různými způsoby. Už si to nechali patentovat

Informace o tom, že podobně řešenou smartphonovou skládačku, jakou je Mate XT Ultimate Desing od Huaweie, chystají i další čínští výrobci jako Xiaomi či právě Honor, se objevily brzy po jejím uvedení na domácí čínský trh. Jde o první reálný náznak, že mobilní výrobci hodlají v segmentu skládacích smartphonů experimentovat. V budoucnu bychom se tak mohli dočkat ještě zajímavých počinů. Jeden takový ve svém srpnovém patentu, o kterém informoval portál 91mobiles, naznačil Honor.

Honorem patentované skládací zařízení se od těch, na která jsou mobilní uživatelé v současnosti zvyklí, výrazně liší. Současné smartphonové skládačky lze totiž přeložit pouze v jednom směru, který je dán konstrukcí telefonu, respektive jeho kloubem. Honor chce však způsob složení ponechat na uživateli. Společností patentované zařízení lze totiž přeložit v různých směrech, tedy jak vertikálně i horizontálně, tak displejem vně i dovnitř.

Umožnit to má sestava několika otočných hřídelových mechanismů, které jsou propojené centrálním spojovacím členem. „Klouby“ tak při úplném rozložení telefonu tvoří pomyslné znaménko plus. Uživatel by díky tomu mohl telefon přeložit v závislosti na aktuální potřebě. Tedy třeba podle toho, zdali potřebuje na telefonu po jeho složení nadále pracovat a mít tedy přístupný displej, či jej chce naopak přenášet v zavazadle a ochránit tak displej před mechanickým poškozením.

Nákres patentovaného skládacího zařízení Honoru

Není jasné, jak by takové zařízení fungovalo v praxi. Tím se Honor totiž v patentové přihlášce nezaobírá, pouze navrhl zařízení, které není omezeno jedním směrem skládaní. Prozatím to není ani nutné, není totiž potvrzeno, že se Honor bude vývojem takového zařízení zabývat.

To však nemění nic na faktu, že z uživatelského hlediska by to byl zajímavý počin. Pravděpodobněji by však takový telefon měl v rozloženém stavu obvyklejší obdélníkový půdorys než v patentu naznačený čtvercový. Tedy klasický „tabletový“ rozměr s tím bonusem, že by uživatel nebyl omezován jediným způsobem, kterým může telefon složit.