Chytré hodinky od Honoru zastíní prakticky identický model Huaweie

Pokud necháme stranou drtivý úspěch Applu na trhu s chytrými hodinkami, zbytek segmentu se musí o zákazníky poprat s o to větším úsilím. Někteří to zkouší podobně prémiovým stylem jako Apple (Samsung), naopak jiní tlačí ceny co možná nejníže (Xiaomi).

Duo Honor a Huawei zvolilo kompromis a nabízí slušně vybavené i vypadající modely se skvělou výdrží baterie. Bohužel pro Huawei, ačkoliv jde technicky o stejnou firmu, model MagicWatch 2 od Honoru je ten, který z této dvojice stojí za pozornost. Umí to samé, vypadá hodně podobně, ale je levnější.

Na test jsme měli k dispozici větší 46mm verzi a pokusili jsme se porovnat ji s hodinkami Huawei Watch GT 2 se stejným rozměrem pouzdra. Právě v designu jsou v podstatě jediné alespoň trochu znatelné rozdíly: model od Honoru má pocitově trochu horší kvalitu koženého řemínku a krycí sklíčko displeje vystupuje méně nad povrch pouzdra. Honor ovšem disponuje tachymetrickou stupnicí na rámečku okolo displeje, která se používá na měření pohybu pozorovatele na předem známou vzdálenost, obvykle jednoho kilometru či jedné míle. Tu u huaweiů nenajdete.

Oba modely mají dvojici ovládacích tlačítek, jedno na vstup do menu a druhé pro návrat o krok zpět, honory vrchní z nich odlišují červeným proužkem po straně. Pokud se vám náhodou vzhled s koženým řemínkem nelíbí, v balení obou modelů najdete ještě silikonový, taktéž v téměř identickém provedení. Poznáte je od sebe jen podle loga výrobce na sponě.

Oboje hodinky v 46mm variantě se každopádně hodí pro uživatele, kteří preferují robustnější provedení s velkým ciferníkem, respektive displejem. V tom má toto duo výhodu, má totiž jeden z vůbec největších displejů u chytrých hodinek na trhu. Průměr činí 1,39 palce a rozlišení je 454 x 454 pixelů. Zobrazovací technologie je AMOLED.

Ve specifikacích se už dále nenajdou další rozdíly a následující výčet i zhodnocení tak platí pro oba modely. Nechybí například utěsnění proti vniknutí vody až do hloubky 50 metrů (tlak pět atmosfér), procesor vlastní výrob (Kirin A1) nebo vnitřní úložiště s kapacitou 4 GB pro uložení například hudby.

Honor MagicWatch 2 Honor MagicWatch 2 a Huawei Watch GT 2

Po propojení s bluetooth sluchátky si můžete vzít hodinky s sebou na běhání či jiné cvičení bez mobilu a dalších přístrojů, což je funkce, kterou jistě mnoho z uživatelů ocení. Hodinky disponují specifikací BT-UHD Audio, která umožňuje přenosovou rychlost až 2,3 Mbps. Díky Bluetooth 5.1 je rychlejší přenos dat a nižší spotřeba energie.



Oba modely fungují shodně na vlastním operačním systému Huaweie, který vedle široké škály programů na cvičení nabízí také funkce jako počasí, kompas, barometr či budík. Samozřejmostí je možnost si změnit aktivní ciferník, většina z nich pak umí i drobné uživatelské přizpůsobení (barva ručiček, čísel, rozmístění prvků a podobně). Nemá nicméně tak široké možnosti, co se aplikací týče, jako hodinky s Androidem, ovšem režimů pro sport je tu více než dost.



Celkem umí hodinky od Honoru rozlišit 15 sportů (nikoli však automaticky). Nejvíce funkcí má pro běžce. Umožní jim nastavit si potřebné tempo pro dodržení požadovaného výsledného času. Pro celkem třináct různých běžeckých kurzů (liší se čas, tempo, délka) se promění na osobního trenéra, který dohlíží na optimální průběh tréninku. Pokyny slyšíte buď ve sluchátkách, nebo i z hlasitého reproduktoru.



Pokud si hodinky necháte na ruce i v noci, podle výrobce odhalí, zda netrpíte poruchami spánku a v závislosti na tom nabídnou vhodnou úpravu spánkové hygieny. Přes den pak zobrazují odhadovanou míru stresu.



Honor MagicWatch 2 Honor MagicWatch 2 a Huawei Watch GT 2

Další propojení s mobilem zahrnuje celkem běžné funkce jako zobrazení příchozího hovoru, upozornění na zprávy a další notifikace (nejde s nimi však dále interagovat, mají jen čistě informační funkci), ovládání přehrávané hudby nebo schopnost lokalizovat telefon pomocí hodinek. Bonusovou funkcí je „svítilna“, což znamená, že se displej nastaví na bílou barvu s nejvyšším jasem.

Teď alespoň jeden rozdíl, který ovšem ve výsledku nic moc nezmění: zatímco honorům NFC zcela chybí, huaweie jej ve výbavě mají. Vzhledem k tomu, že aktuálně ani druhý jmenovaný model ovšem v Česku nepodporuje bezkontaktní placení, je to v podstatě nicotný rozdíl.



Výbornou vlastností je každopádně 454mAh baterie. Výrobci slibují, že oba modely vydrží na jedno nabití okolo 14 dnů. Nám hodinky při běžné zátěži, tedy propojení s telefonem, průběžném měření tepu a zobrazování notifikací vydržely téměř přesně slibované dva týdny, ovšem při aktivním sportu a přehrávání hudby z úložiště do propojených sluchátek se bude výdrž pohybovat někde okolo jednoho týdne.



Které hodinky si tedy koupit? Řekněme to na rovinu, z praktického hlediska jde o totožný model, z toho designového se liší jen minimálně. Jenže problém je v tom, že Honor MagicWatch 2 stojí o tisícikorunu méně (4 999 korun) než Huawei Watch GT 2 (5 999 korun). Takže vám pomůžeme v rozhodování: běžte si koupit hodinky od Honoru. Náročnějším sportovcům však doporučíme spíše nějaký model od Garminu s ještě více funkcemi a režimy a zároveň připomínáme, že za prakticky stejnou cenu seženete i model Watch Series 3 od Applu.