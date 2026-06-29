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Pořád je co zlepšovat. Chystá se telefon s naprosto gigantickou baterií

Ondřej Martinů
Honor Magic 8 Pro Air

Honor Magic 8 Pro Air | foto: Honor

Honor X80 Pro Max
Honor X80 Pro Max
Honor X80 Pro Max
Honor X80 Pro Max
31 fotografií
V poslední době se ve velkém inovují baterie smartphonů běžné konstrukce, které díky novým materiálům dosahují daleko vyšší kapacity než doposud. Výrobci zatím pořád nenarazili na hranici svých možností a Honor nyní šokoval prohlášením, že pracuje na mobilu s kapacitou akumulátoru, která nemá obdoby.

Čínská značka Honor nedávno představila model X80 Pro Max s opravdu parádní kapacitou baterie. Do těla, které má v podstatě standardní rozměry (tloušťka 8,1 mm) i hmotnost (203 gramů), se totiž vešel nový typ akumulátoru (Si/C) s kapacitou 11 000 mAh. To je přitom kapacita, kterou ještě donedávna nabízely hlavně odolné modely s rozměrnými a hlavně těžkými těly.

Si/C baterie nabízí vyšší energetickou hustotu, takže lze na rozměrech běžného smartphonového akumulátoru uložit více energie. Jednou se však musí vyčerpat možnosti i těchto nových typů baterií, jenže výrobci zatím ukazují, že strop pořád ještě nebyl dosažen. Honor totiž překvapil tvrzením, že aktuálně pracuje na modelu, který nabídne dokonce ještě vyšší kapacitu baterie: celých 14 000 mAh.

To je opravdu hodně, jelikož i u nových modelů, které využívají právě Si/C články, je úctyhodná kapacita i poloviční, tedy okolo 7 000 mAh. A spousta značek to tak i prezentuje, mobil s takovou baterií nabídne v podstatě hodně nadstandardní výdrž. Jenže Honor chce tuto nabídku vylepšit dokonce dvojnásobně.

Zařízení stále podléhá internímu testování, takže o něm nemáme žádné další údaje, dokonce ani jméno. V jednu chvíli se spekulovalo, že jde o chystaný nástupce modelu Power 2 (ten měl 10 000mAh baterii), od pokračovatele ve formě modelu Power 3 se očekával akumulátor s kapacitou mezi 11 000 a 12 000 mAh. Tato smartphonová řada se bohužel na českém trhu neprodává.

Aktuální rekordman, který nepatří do kategorie odolných zařízení a prodává se na českém trhu, je zařízení od konkurenční značky Poco (patří pod Xiaomi). Kapacita jeho baterie je parádních 8 500 mAh.

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