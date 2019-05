První oběť obchodní války. Google poslal ke dnu nový Honor 20 Pro

Následky krize, kterou rozpoutal zákaz prodeje amerických součástek čínskému Huaweii (více v článku Huawei ztrácí přístup k Androidu. Bez něj budou jeho smartphony neprodejné), nese v tuto chvíli těžce zejména jeho sesterská značka Honor. Poté, co byla nucena odsunout na neurčito prodej novinek v podobě Honoru 20 a 20 Pro, přichází další tvrdá rána.

Model 20 Pro nestihl obdržet Android certifikaci a nemůže tedy využívat jeho služeb včetně třeba aplikačního obchodu Play a bezpečnostních aktualizací. Informoval o tom německý server WinFuture s odkazem na portál 01net.



Ještě na tiskové konferenci v Londýně to vypadalo, že Honor je připravený novinky uvést na trh, jen jej čerstvá krize donutila posunout zahájení jejich prodeje na pozdější datum. Teď to však vypadá, že zatímco Honor 20 se krizi vyhnul a jeho software z krátkodobého hlediska ohrožený není, tak sourozenec v podobě Honoru 20 Pro už se naplno ocitl v křížové palbě. Bez přístupu ke službám Googlu je zejména v Evropě prakticky neprodejný.

Zařízení může operační systém Android stále používat s licencí Open Source, ovšem v takovém případě by chyběly klíčové služby, které by telefonu výrazně ubraly na atraktivitě. Jinak řečeno, málokdo by si koupil model 20 Pro, jinak velmi povedený smartphone (viz článek Honor představil v hodně nešťastnou chvíli mistra focení ve tmě), pokud by jej nemohl používat stejně jako ostatní androidy.

Situace je minimálně zvláštní s ohledem na fakt, že Spojené státy nakonec sankce alespoň na devadesát dní zmírnily (viz článek Huawei dostal výjimku i na aktualizace. Ale jen na několik týdnů), po tuto dobu ještě může Huawei součástky a software od amerických firem dále nakupovat. Ani to však evidentně nezabránilo takto drastickým krokům.

Situace je tak už teď velmi vážná a další existence modelu 20 Pro je mimo Čínu ohrožena. Pokud se vyjednávání nepohnou příznivým směrem, je možné, že jsme model Honor 20 Pro viděli na tiskové konferenci poprvé a naposled.



České zastoupení Honoru nám sdělilo, že aktuálně nejsou o dostupnosti (Honoru 20 Pro) žádné nové informace.