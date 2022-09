Skoro jako z očí do očí. Operátoři testují holografické hovory

Společnosti podle Telefóniky vyvíjejí platformu, která bude spojovat skutečný a virtuální svět prostřednictvím mobilního připojení, která má pomocí selfie fotoaparátu smartphonu vygenerovat 2D video, které následně v cloudu převede na trojrozměrný hologram a poté jej zobrazí ve virtuální, rozšířené či smíšené realitě, tedy například pomocí brýlí pro virtuální/rozšířenou realitu, a to s dosud nedosažitelnou jasností a ostrostí.

Klíčovým faktorem, díky kterému lze dosáhnout realistických hologramů, jsou 5G sítě. Ty díky vysoké přenosové rychlosti, dostatečné šířce pásma a nízké latenci umožní překonat dosavadní překážky, kvůli nimž nebylo možné dosáhnout plynulého a přirozeného pohybu realistických 3D snímků. Slovenská technologická společnost Matsuko není v tomto ohledu žádným nováčkem, o komunikaci prostřednictvím hologramů se už nějakou dobu pokouší prostřednictvím vlastní stejnojmenné mobilní aplikace pro zařízení s iOS.

Společnosti zapojené do pilotního projektu v současnosti zkoumají potenciál takového způsobu komunikace, který by mohl v budoucnu umožnit vést vysoce realistické virtuální hovory. A to nejen soukromých, ale i těch skupinových, využití by tak mohl najít při firemních jednáních či hromadných prezentacích.

„Jsme přesvědčeni, že v blízké budoucnosti budeme schopni nabídnout našim zákazníkům nový způsob komunikace s využitím této nové holografické technologie, abychom jim poskytli více pohlcující virtuální zážitek,“ naznačil viceprezident společnosti Telefónica Daniel Hernández Ortega.

Vzájemná spolupráce operátorů se společností Matsuko podle něj pomůže tuto inovaci urychlit a zároveň zajistí, že bude fungovat bez ohledu na zákazníkovu preferenci operátora.

„Koncept posouvá holografickou komunikaci dramaticky kupředu od sci-fi ke skutečným smartphonům,“ podotkl obchodní ředitel společnosti Vodafone Alex Froment-Curtil.

Potenciál v platformě vidí i další ostatní operátoři, podle nichž je důležitá právě již zmíněná vzájemná spolupráce s tržními konkurenty, aby byla platforma dostupná všem a ne pouze zákazníkům jednoho operátora. Jen v takovém případě totiž holografické hovory dávají smysl.

V současnosti je tedy platforma ve fázi testování, jakýkoli termín jejího možného ostrého nasazení by tak byl čistou spekulací. Navíc je otázkou, zda a jak takový způsob komunikace zákazníci přijmou.