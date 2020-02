Na Apple netradiční patent hodinek. Obvykle firma takto neexperimentuje

Americký patentový úřad (US Patent and Trademark Office) od čtvrtka eviduje novou patentovou přihlášku podanou společností Apple. Její název „Modular System for Watch“ (tedy modulární systém hodinek) dostatečně vysvětluje záměr výrobce. Je jím modularita, jež umožní na víčko hodinek připojit nové senzory a zvýšit tak jejich funkcionalitu. To u stávajících edicí samozřejmě není možné a jedinou cestou, jak se dostat k funkcím novější generace, je zakoupit celé nové hodinky.

Z nákresů patentové přihlášky vyplývá, že by bylo výměnné celé víčko hodinek. Moduly by mohly obsahovat nejrůznější pokročilé senzory, nebo třeba rozměrnější bateriový článek pro větší výdrž.

Moduly by byly výsuvné a propojení by zajišťovalo příslušné komunikační rozhraní. Taková konstrukce by nadále byla voděodolná, jako tomu je u současné generace.

Další podaný patent popisuje interakci hodinek v závislosti na poloze zápěstí jejich nositele. Různá gesta (třeba zaťatá pěst) by tak automaticky mohla aktivovat zvolenou funkci nebo spustit danou aplikaci.

Přestože zní nápad modulární konstrukce hodinek zajímavě, realizace takového záměru není příliš pravděpodobná. Watch jsou totiž jednoznačně nejúspěšnějším produktem svého druhu a Apple tak nemá mnoho důvodů nějak dramaticky měnit to, co na zákazníky funguje.

Připomeňme, že Apple loni prodal 30,7 mil. hodinek, což podle agentury Strategy Analytics znamenalo meziroční růst 36 procent. Tímto výsledkem kalifornská firma s přehledem trumfla odbyt všech švýcarských hodinářských značek, které loni v součtu prodaly „jen“ 21,1 mil. kusů.

S modularitou si zahrávali i výrobci smartphonů

Smartphone složený z nezávislých, avšak vzájemně propojených modulů, jež by šly libovolně měnit a tím s postupem času třeba zvyšovat paměť, zvolit lepší modul fotoaparátu nebo nový typ procesoru.

Nějak takto Google před lety prezentoval ambiciózní Project Ara, jenže z realizace zajímavého nápadu nakonec po několika letech příprav sešlo. Jedinými modulárními smartphony tak zůstaly modely Moto Z od Motoroly, která loni uvedla už jejich čtvrtou generaci.

Jenže tady se modularita scvrkla na výměnné zadní moduly (tzv. Moto Mods), které kromě větší baterie obsahovaly třeba projektor, výkonný fotoaparát Hasselblad True Zoom, herní gamepad nebo výkonné reproduktory. Takové řešení mělo do plnohodnotného modulárního Projectu Ara hodně daleko.