Hodinky Applu jí zachránily život. Přitom si myslela, že nefungují správně

Chytré hodinky Applu totiž díky své funkci pro sledování srdeční činnosti nositele odhalily skrytý zdravotní problém, o kterém Durkeeová neměla ani tušení. Přitom poté, co ji v květnu opakovaně upozornily, že její srdce nefunguje správně, měla podle CBS News zato, že jde jen o chybné vyhodnocení.

Když však třetí noc hodinky ukázaly ještě znepokojivější varování, tak se rozhodla zajít na pohotovost. A to spíš pro klid duše. Byla totiž rozhodnuta hodinky zahodit, pokud se prokáže, že je po zdravotní stránce fit a šlo jen o falešné varování.

Nicméně lékařské vyšetření ukázalo, že nešlo o žádný planý poplach. Fibrilaci síní, na kterou hodinky jejich majitelku opakovaně upozornily, totiž skutečně potvrdilo. Příčina srdeční arytmie byla navíc závaznější, než by kdo čekal. Lékaři totiž při vyšetření objevili myxom. Jde o vzácný, nicméně rychle rostoucí nezhoubný nádor tvořící se hlavně v levé srdeční síni, který vede právě k srdeční arytmii a embolii.

Durkeeová se koncem června podrobila v Massachusettské nemocnice v Bostonu pětihodinové operaci, během níž jí byl život ohrožující čtyřcentimetrový nádor odstraněn. V současnosti se po jedenáctidenní hospitalizaci již zotavuje doma a děkuje, že jí hodinky od Applu, které si koupila, aby jí pomohly sledovat cvičební režim a přivolat pomoc v případě pádu, zachránily život. Kdyby se totiž na nádor nepřišlo včas, tak jí reálně hrozila mrtvice.

Není to poprvé, co hodinkám Watch jejich nositelé vděčí za záchranu svého života. Například v roce 2018 tehdy šestasedmdesátiletý Gaston D’Aquino z Hongkongu dokonce poslal děkovný dopis řediteli Applu Timu Cookovi. Hodinky jej totiž upozornily na příliš vysokou srdeční aktivitu, a tak se namísto oběda s rodinou vydal do nemocnice. Lékaři po vyšetření elektrokardiografem zjistili, že má dvě ze tří hlavních srdečních tepen zcela ucpané, třetí byla zablokovaná z devadesáti procent. D’Aquino se podrobil uvolnění ucpaných tepen a dostal se mimo ohrožení života. Apple Watch si přitom koupil primárně kvůli upozorněním na příchozí hovory, které často zmeškával.