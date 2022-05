Apple Watch LTE fungují jen u jednoho operátora, u dalšího až na podzim

Zhruba před rokem se v Česku začaly prodávat hodinky Apple Watch s LTE konektivitou. Do té doby v nabídce Applu i jiných tuzemských prodejců nebyly k dispozici, přestože první LTE variantu hodinek Apple uvedl už v roce 2017 u třetí série Watch. Nepomohl ani nákup v zahraničí, hodinky v Česku fungovaly stejně jako levnější varianta s GPS.

Důvod je v SIM. Hodinky totiž nepodporují fyzickou kartu, ale její elektronickou verzi eSIM, která je implementovaná přímo v hardwaru hodinek. Oživení provede operátor, který na dálku svou SIM do telefonu nahraje. První tuzemský operátor, který to umožňuje, je od loňského června T-Mobile. Další dva, O2 a Vodafone, dlouhodobě uvádějí, že na implementaci eSIM pro hodinky Applu pracují, ale doposud službu ani jeden nezprovoznil.

Není eSIM jako eSIM. Potřebný je duplikát

Pokud namítnete, že eSIM tito operátoři již nabízí (podporují ji i některé smartphony), tak máte pravdu, ale je to složitější. Operátoři nabízí eSIM jako jedinečnou kartu s vlastním číslem. A to je pro hodinky nevhodné řešení. V hodinkách je vhodnější duplikát SIM z telefonu. Pak totiž dávají hodinky s LTE konektivitou smysl. Telefon necháte doma a můžete jít ven jen s hodinkami, které vám umožní přijímat a uskutečňovat hovory a dělat další základní věci.

Kdyby v hodinkách byla eSIM s jiným číslem, tak by to také fungovalo, ale prakticky by to bylo krkolomné s přesměrováním hovorů. Což má svá omezení. Navíc u hodinek Watch od Applu je takové řešení nemožné, Apple si hlídá správné používání a využívání svých zařízení a umožňuje jen duplicitní eSIM. K tomu navíc vyžaduje vlastní hardware na straně operátora, což je zásadní věc pro implementaci služby.

Speciální hardware musí operátor nakoupit a zabudovat do své infrastruktury. Následně musí vše schválit Apple. „Technické řešení pro eSIM máme přepravené a nyní čekáme na release u jednotlivých výrobců. V červnu by měla být eSIM dostupná pro chytré hodinky Samsung, na podzim potom pro zařízení Apple,“ vysvětluje mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

U O2 ještě letos, u Vodafonu zřejmě příští rok

U O2 se tak zájemci o LTE verzi hodinek Watch dočkají na podzim. U Vodafonu se podle zjištění redakce Mobil.iDNES.cz zákazníci v nejbližším půlroce implementace potřebné eSIM nedočkají.

Zákazníci O2 a Vodafonu si samozřejmě hodinky mohou koupit už nyní, ale zatím je budou moci používat stejně jako obyčejnou verzi bez LTE. Tedy klidně samostatně, ale jen jako tracker, další funkce budou k dispozici jen pokud budou mít u sebe i iPhone a budou mít s ním hodinky spárované.

Rozdíl v cenách hodinek s LTE a bez LTE je 1 400 až necelých 3 000 korun. Apple v Česku prodává dva modely s LTE a to Watch SE a nejnovější Watch serie 7. První vyjdou v GPS verzi minimálně na 7 990 Kč, verze s LTE vyjde na 9 390 Kč. Model Watch 7 startuje na 10 990 Kč v GPS variantě a s LTE konektivitou vyjdou minimálně na 13 790 korun.