A zase ta posedlost čísly. Proč hodinky Applu ukazují jeden konkrétní čas?

Proč je na všech oficiálních fotografiích iPhonů na displejích vždy totožný časový údaj, už víme. Kořeny času 9:41 sahají až do roku 2007, kdy 9. ledna tehdejší šéf Applu Steve Jobs na konferenci Macworld v San Francisku představil historicky první iPhone. Trojčíslí s jedničkou na konci však společnost začala používat až o tři roky později, tedy v roce 2010. Avšak nejen v případě iPhonů dává Apple důraz na jeden konkrétní čas.

Stejně striktní je i v případě času zobrazovaného na displejích chytrých hodinek Watch. Na nich totiž běžně používá o téměř půl hodiny pozdější čas. Konkrétně 10:09. V tomto případě to však nemá žádnou spojitost s časem, kdy byly Apple Watch poprvé ukázány veřejnosti. Vysvětlení, proč společnost lpí na tomto konkrétním času, je mnohem pragmatičtější.

Je pro ni důležitý dokonce natolik, že i při oficiálních prezentacích nových produktů hodinky všech řečníků z Applu „zamrzají“ právě na tomto konkrétním čase. A to bez ohledu na to, kolik ve skutečnosti je. Pozornému pozorovateli to jistě neuniklo ani při prezentaci čerstvé novinky, iPhonu 16e.

Devět minut po desáté totiž ukazovaly hodinky všech řečníků, tedy šéfa Applu Tima Cooka, viceprezidentky pro globální marketing iPhonů Kaiann Dranceové i ředitelky produktového designu iPhonu Lucy Browningové. V čem tedy tkví ona posedlost Applu časem 10:09?

To prozradí pouze jeho analogové pojetí. Ručičky hodinek totiž v tu chvíli na ciferníku vytvářejí vyvážený vzhled, tvoří pomyslné písmeno V. Avšak to i třeba v čase 15:41, resp. 8:20. Jenže v těchto časech směřují dolu, jejich postavení tak evokuje mračení, zatímco v Applem používaném čase evokují naopak úsměv – jejich postavení je tudíž více povznášející.

Stejnou „fintu“ používají i tradiční výrobci hodinek, ti však čas na svých produktech nastavují na 10:10. A to ze stejného důvodu: postavení ručiček má zákazníka povzbudit ke koupi, přičemž zároveň zůstává dobře viditelné logo jejich výrobce i jiné detaily hodinek. Jak podotýká PhoneArena, záhada na hodinkách Watch používaného času tkví v tom, že Apple chtěl být prostě jiný než ostatní. A tak přišel s vlastním pojetím v podobě času 10:09.