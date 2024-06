Slepenec klasických hodinek a chytrého náramku prodávají za pár stovek

Premium Jsou přístroje, na které lidé ani po desítkách let nezanevřou. Ať už z nostalgie, nebo ze zvyku. A...

Příští rok bychom se měli dočkat nového iPhonu 17 Slim. Přístroj nebude jen náhradou za model Plus,...

Samsung se tenkrát rozhodl správně a tento model se stal legendou

17. června 2024 7:02

Už je to 15 let, co Samsung začal používat operační systém Android. Oproti jiným výrobcům z té doby...