Novinky nástupce Nokie nedávají smysl, jsou totálně nudné. Jenže tu je háček

Značka HMD je mladá, vznikla před sedmi lety koncem roku 2016. Důvod byl prostý, firma získala licenci na značku Nokia pro mobily. To je mobilní legenda a zdálo se, že to může být dobrý byznys. Licence platila do roku 2024 a ukázalo se, že to zase takový šlágr nebyl.

Mobily pod značkou Nokia musíme rozdělit na klasické tlačítkové a na smartphony. Současný trh drtivě opanovala druhá skupina přístrojů, ty obyčejné sice mají poměrně stabilní odbyt, ale je to levné zboží s malou marží, klíčové jsou dnes smartphony.