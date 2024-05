Vyměnil smartphone za „hloupý“ mobil. Nevydržel dlouho, přestože švindloval

Letos je to už 17 let, co Apple navždy změnil mobilní svět. V úterý 9. ledna 2007 totiž Steve Jobs představil historicky první iPhone, zařízení ovládané pomocí dotykové obrazovky. To, co tehdy na mobilním trhu působilo jako zjevení, je dnes mainstream.

Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Drtivá většina lidí používajících mobilní telefony třímá ve svých rukách placku bez fyzické klávesnice a s velkým displejem. Není divu, smartphone nabízí nepřeberné množství možností, jak s ním v ruce zabít dlouhou chvíli. Aplikací, které to umožní, v něm mohou být i desítky.

Trh se tehdejší novince Applu začal rychle přizpůsobovat. Kdo zaváhal, ten už nestačil do rozjetého vlaku naskočit a dříve či později z něj musel pryč. Vzpomeňme třeba na finskou Nokii.

S příchodem smartphonů se z obyčejných mobilů poměrně rychle stala okrajová záležitost. V chytrých mobilech se skrýval velký potenciál – zatímco u běžných mobilů se výrobci nemuseli někam přehnaně hnát, protože uživatelům vydržely dlouhé roky, tak u poměrně rychle zastarávajících smartphonů je obměna ze strany jejich uživatelů výrazně častější. V současnosti tak není výjimkou, že některé značky uvádějí na trh vylepšené modely co půl roku.

Od doby oné slavné chvíle na konferenci Macworld v San Francisku stačila vyrůst téměř jedna generace. Generace, která podle zamyšlení redaktora BBC Brennana Dohertyho nikdy nepoznala život bez chytrého telefonu. Podle něj uplynulo dost času na to, aby lidé poznali dopady těchto zařízení na jejich život. A to ne pouze ty kladné, ale i negativní. Nejen z nesčetně vědeckých studií, ale především ze svých vlastních zkušeností.

Podle Dohertyho si už spousta uživatelů smartphonů uvědomila, jakou daň si fakt, že mají svět na dosah ruky, vybírá. Ovlivňují jejich koncentraci, spánek a zhoršují obavy o duševní zdraví. Tyto nepříznivé dopady smartphonů lze do jisté míry korigovat. Třeba za pomoci aplikací, které striktně ohlídají dobu strávenou na displeji. Někteří se však chtějí od chytrých mobilů zcela oprostit.

Se smartphonem v ruce trávil denně hodiny

Dobrovolně se tak vrací do doby „přediphonové“, do doby mobilů se základními funkcemi, tedy přístrojů určených zejména pro volání a psaní textovek disponujících jen pár dalšími nezbytnými funkcemi (např. budík). Jenže jak se sám redaktor BBC přesvědčil, není tento přechod v praxi vůbec snadný.

Sám se totiž rozhodl z vlivu smartphonu vymanit, připomenout si dobu, kdy mu telefon sloužil opravdu jen k vyřízení hovorů či odeslání nějaké té textovky. Vzpomenul, že i na začátku 21. století vyrůstal v domácnosti bez herních konzolí. Tehdy si to vynahrazoval u přátel, s hraním stříleček u nich přestal ovšem mnohdy až ve chvíli, kdy se dostavil pocit závratě a dezorientace. Vzhledem ke své profesi následně konzumoval informace z Twitteru (nyní síť X), jenže v „hltání“ všemožných zpráv pokračoval i po návratu domů na svém smartphonu, a to i několik hodin. Rozhodl se s tím skoncovat.

Avšak při své cestě k osvobození se od chytrého telefonu zjistil, že dostat se k dumbphonu, tedy telefonu s jen základními funkcemi, není kvůli výrazně menší nabídce ve srovnání se smartphony vůbec snadné. Podle svých slov i postrádal nějaká doporučení na konkrétní přístroj, protože internetoví recenzenti se věnují výhradně smartphonům. To se však nelze divit, jen se přizpůsobují mobilnímu mainstreamu bez ohledu na to, že jsou obyčejné mobily stále vyhledávané třeba seniory či pracovníky v průmyslu, kteří kladou důraz na odolnost zařízení. K těmto telefonům inklinují i lidé v trvale špatné ekonomické situaci či neoluddisté, tedy lidé přesvědčení, že technologie mají negativní vliv na lidstvo a životní prostředí. A v neposlední řadě také rodiče, kteří chtějí své ratolesti udržet od smartphonů.

Nezajímají recenzenty a prakticky ani výrobce

Doherty si svůj hloupý mobil vybral až na základě online vyhledávače obyčejných mobilů, který vytvořil Jose Brionese. Nakonec si vybral model, který definici dumbphonu úplně nesplňuje, takže vlastně švindloval. Smartphone totiž vyměnil za „polochytrý“ flipový Cat S22, který umožňuje přístup k vybraným aplikacím včetně například map Googlu. Vlastně je to takový zvláštní druh smartphonu. Při hledání vhodného zařízení si uvědomil, že sami výrobci i navzdory zvyšující se poptávce po takovýchto mobilech prakticky nemají zájem je nabízet. Nelze se tomu ovšem divit. V době, kdy drtivou většinu prodejů nových mobilů tvoří smartphony, totiž nemají ekonomickou motivaci chrlit na trh nové základní mobily.

Podle statistik Counterpoint Research ze srpna 2023 zaujímají funkční telefony na americkém mobilním trhu pouhá dvě procenta. Podle původního odhadu této analytické společnost měly v USA prodeje dumbphonů dosáhnout do konce loňského roku 2,8 milionu kusů. Poptávka po těchto mobilech je na trhu, kterému dominují smartphony, podle Counterpoint Research stálá. A byť podle údajů společnosti Statista generuje celosvětový trh s funkčními mobily tržby ve výši 10,6 miliard dolarů (téměř 241 miliard korun), tak výrobcům se investice do této kategorie ekonomicky nevyplatí.

Vzdali byste se smartphonu? celkem hlasů: 1 Ano, ale ještě jsem se k tomu kroku nerozhodl/-a. 0 %(0 hlasy) Ano, už jsem jej vyměnil/-a za obyčejný mobil. 0 %(0 hlasy) Ne, ale uvažoval/-a jsem o tom. 100 %(1 hlas) Ne, nikdy mne to ani nenapadlo. 0 %(0 hlasy)

Problém je i v tom, že tyto mobily ve srovnání se smartphony nezastarávají a lidé je tak nemají potřebu často měnit. Doherty mimo to připomněl, že řada technologických firem zabývajících se výrobou smartphonů generuje příjmy ze softwaru a špičkového hardwaru, za který jsou lidé ochotní zaplatit nemalé částky. A pak tu jsou další zdroje, které s produkcí smartphonů úzce souvisí, jako jsou třeba polovodiče či displeje. Je tak zjevné, že v zájmu výrobců není jakákoli snaha v lidech podněcovat pocit, že se musí od smartphonů oprostit.

Mimo výše zmíněné hrozí i to, že technologie, na kterých dumbphony běží (2G a 3G), budou již natolik zastaralé, že nebudou schopny fungovat a operátoři po celém světě je vypnou. Například 3G síť byla v Česku vypnuta již v roce 2021. Doherty navíc připomíná, že u mnoha pracovních pozic, a to i těch s nízkou mzdou, je často vyžadováno, aby zaměstnanci disponovali telefony podporujícími mobilní aplikace.

Podle viceprezidenta a hlavního analytika společnosti Forrester Research Thomase Hussona by se nabízela možnost, aby výrobci vyvinuli prémiovou značku specializovanou na tento segment. Jejím produktem by po vzoru startupů mohla být moderní alternativa dumbphonu, tedy zařízení po vizuální stránce srovnatelné s jakýmkoli běžným smartphonem, ale po funkční stránce omezené na nutné minimum. Mobil vyvinutý s důrazem na zamezení jeho nadužívání, kdy by uživatel by měl k dispozici jen pár základních aplikací (např. hudba, poznámky, kalendář, navigace). Doherty podotkl, že existují i specializované společnosti, které umí přeprogramovat běžný smartphone tak, že uživatel má k dispozici pouze jím požadované aplikace. Poplatek za takové „uzamčení“ smartphonu je však nemalý, podle redaktora BBC se pohybuje ve stovkách dolarů.

Návrat ke smartphonu s poučením

A jak se Doherty sžil se svým „polochytrým“ flipovým mobilem? Během týdenního seznamování se s ním podle něj kleslo používání webového rozhraní na pouhou hodinu denně. Kvituje, že se díky tomu dokázal lépe soustředit na své okolí, knihy i hudbu. Jenže narazil i na to, že mu některé aplikace chyběly. A právě touha po nich nakonec vyhrála.

Po krátkém koketování s funkčním telefonem vylepšeným o pár nejnutnějších aplikací včetně třeba Messengeru se tak redaktor BBC vrátil zpět ke svému notně otlučenému Samsungu Galaxy A32. Jeho snaha o „smartphonový detox“ a vymanění se z nesčetně aplikací nicméně jeden posun přinesla.

Nainstaloval si totiž blíže nespecifikovanou aplikaci, která ho zbavila křiklavých ikon aplikací a která mu filtruje notifikace. Mezi těmi povolenými si Doherty ponechal pouze tři: Messenger, WhatsApp a Discord. Nyní se však musí udržet, aby v této „dohledové“ aplikaci k těm zmíněným nepovolil žádnou další navíc.