Hlasitý hovor za 200 eur. Proti pokutě, kterou můžete dostat i vy, se odvolá

„Nalepil jsem se k výloze za obchody, dělám to tak vždycky. Zapnul jsem si (při telefonování) reproduktor, když jsem se chtěl připojit k internetu a podívat se, jestli mi někdo nepsal. Okolo mě kromě policistů nikdo nebyl,“ citoval deník Le Parisien 54letého Davida.

Na nádraží v severozápadním Nantes ho však záhy kvůli hlasitému reproduktoru jeden z pracovníků francouzských drah požádal o ztlumení telefonu s varováním, že za hlasité telefonování jinak dostane pokutu ve výši 150 eur, tedy v přepočtu víc než 3 700 korun. Přepravní řád francouzské železnice totiž v prostorách pro veřejnou přepravu zakazuje neoprávněné používání zvukového zařízení či nástroje a rušení ostatních cestujících hlukem, zároveň pracovníky drah opravňuje udělovat pokuty.

Nicméně David tvrdí, že pokutu dostal, i když hovor po výzvě ukončil. Jelikož si myslel, že jde o vtip, odmítl ji na místě zaplatit. Tím si ovšem ve výsledku ještě pohoršil: výše pokuty totiž narostla na 200 eur, tedy v přepočtu zhruba pět tisíc korun. Rozhodl se proto její oprávněnost napadnout, podle britské BBC si najal právníka.

Francouzská železniční společnost SNCF listu Le Parisien potvrdila, že pokuta byla skutečně udělena. Ovšem v popisu toho, co se na nádraží odehrálo, se rozchází s tvrzením pokutovaného. Podle železniční společnosti totiž muž telefonoval přes reproduktor v čekárně pro cestující a na výzvu jejího pracovníka nereagoval.

„Nechtěl snížit hlasitost a vypnout reproduktor, i když ho o to náš pracovník několikrát požádal,“ uvedla SNCF s tím, že mezi muži následně došlo k hlasité výměně názorů. „Kdyby tam pustil nahlas hudbu, bylo by to stejné,“ vysvětlila SNCF s tím, že její zaměstnanci nerozdávají pokuty bezdůvodně.

Francie není ovšem jedinou zemí, kde takový postih hrozí. Například i britská železnice pod hrozbou pokuty zakazuje použití jakéhokoli zařízení k produkci zvuku, které obtěžuje ostatní cestující, pokud k tomu nemá dotyčný písemné povolení. Někteří britští dopravci nabízejí i tiché autobusy či tiché železniční vozy, v nichž jsou cestující vyzýváni k udržování nízké hladiny hluku. BBC zmínila i společnost London North Eastern Railway, která cestující žádá, aby hudba, kterou poslouchají ve sluchátkách, nerušila ostatní lidi, a aby v případě telefonátu odešli jinam.

Tichý oddíl cestujícím, kteří chtějí cestovat daleko od hluku mobilních telefonů, nabízí i řada dalších železničních dopravců napříč světem. Ve vybraných vlacích jej najdete i u tuzemského železničního dopravce.

„Cestující v tichém oddílu by měli již při nástupu do vlaku vypnout vyzvánění svého mobilního telefonu. Pokud si během jízdy vlaku potřebují vyřídit telefonní hovor, měli by tak učinit mimo tichý oddíl, to jest ve vstupní části vozu nebo přejít do vozu vedlejšího. Zároveň by se měli v tomto oddíle s ohledem na ostatní cestující zdržet jakýchkoli hlasitých či rušivých projevů,“ informují České dráhy na svém webu.

Italský železniční dopravce Trenitalia nabízí tichý oddíl ve vysokorychlostním vlaku Frecciarossa. V Japonsku, zemi přísných kulturních norem týkajících se veřejného chování, je pak telefonování ve vlaku všeobecně považováno za nezdvořilé. Cestující jsou vyzýváni, aby ve vlaku nemluvili nahlas, své telefony přepnuli do tichého režimu a zdrželi se telefonování. K podobnému chování cestující vyzývá i jihokorejská společnost Busan Transportation, své telefony by měli přepnout do vibračního režimu a s ohledem na ostatní cestující mluvit potichu.