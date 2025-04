Zní to jako aprílový vtípek, jenže výrobce piva Heineken to s krytem nazvaným The Flipper myslí vážně. Je to sice zatím jen prototyp, ale jeho účel je jasný. Má zabránit tomu, abychom během posezení u piva s přáteli zírali do obrazovek telefonů nebo se jimi jinak nechali rušit.

The Flipper je poměrně masivní kryt, který má vyklápěcí nožičku. Ta slouží k tomu, že telefon položený displejem vzhůru otočí a notifikace či jiný obsah na displeji vás už nebudou rušit. Nemusíte pro to v podstatě nic dělat, jelikož je kryt vybavený algoritmem s umělou inteligencí, která rozpozná, když někdo pronese frázi „na zdraví“ a zahájí obracející manévr.

Heineken v tiskové zprávě uvádí, že tímto krytem chce bojovat proti fenoménu nazvaném jako „phubbing“. To je situace, kdy vás sociální sítě rozptylují od interakce s přáteli, když spolu zrovna vysedáváte v baru, restauraci nebo kdekoliv jinde. Podle dat Heinekenu tomuto chování podléhá až 47 % dospělých jedinců.

Z dostupných informací zatím není jasné, zda je The Flipper zůstane ve fází prototypu, nebo zda jej Heineken skutečně pošle do prodeje. Neznáme je tedy i cena a kompatibilita s konkrétními modely. Ve videu je patrné, že je kryt nasazený na moderním iPhonu.

Už je to poněkolikáté, co se výrobce piva pustil do podobného experimentu, jak zrak lidí odvrátit od obrazovek telefonů. Loni například představila ve spolupráci se značkou HMD „Nudný telefon“ (The Boring Phone). Ten byl postaven na základech Nokie 2660 Flip a v podstatě jde o mobil s pouze základní funkční výbavou.