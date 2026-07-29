Americké soudy stíhají občana Spojených států Samuela Tunicka, kterého původně zadrželi na hranicích, když se vracel ze zahraničí zpět domů. Pohraniční stráž zabavila jeho telefon a požadovala heslo, které by ho odemklo, aby mohla zkontrolovat digitální obsah. Jenže Tunick měl v mobilu nainstalovaný speciální zabezpečený systém GrapheneOS a měl pro tyto případy řešení, jak agentům na hranicích i v případě nátlaku zamezit v přístupu k jeho datům.
GrapheneOS je dostupný pro vybrané mobily Google Pixel jako alternativa k běžnému Androidu. Systém je zaměřen právě na soukromí uživatelských dat a zvýšenou intenzitu jejich šifrování. A vedle běžného přístupového hesla si navíc můžete nakonfigurovat také druhé nouzové, po jehož zadání se spustí kompletní smazání všech dat v telefonu. A přesně to Tunick sdělil agentům hraniční stráže.
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Místo odemknutí zařízení začala jeho obrazovka poblikávat a následně se zařízení restartovalo. Hraniční stráž ho pak zabavila, ale žádná data už z něj nedostala. Muž byl následně bez svého mobilu vpuštěn do země.
Nyní se americké úřady s mužem soudí za porušení federálních zákonů, které zakazují poškozování nebo ničení majetku, který má být zadržen či zabaven. Pohraniční stráž se navíc odvolává na to, že na prohledání mobilu není běžně potřeba soudní příkaz, jelikož se muž ještě nenacházel na území Spojených států.
Tunickův tým právníků ovšem hájí klienta, že během zadržení na letišti v Atlantě neměl možnost zavolat svému právníkovi ani nebyl informován o svých právech. Navíc uvádějí, že pohraniční stráž telefon původně zadržela pod záminkou nalezení dětské pornografie, ale neuvedla žádný důvod, proč z toho podezřívá právě Tunicka.
Místo toho zmiňují, že se na Tunicka pohraniční stráž zaměřila z důvodu, že je vedený jako spolupracovník environmentální organizace Defend the Atlanta Forest (Zachraňte atlantské lesy), která se vymezuje mimo jiné proti plánům na postavení nového policejního centra v Atlantě. Rozsudek v tomto případě by měl padnout do konce roku.