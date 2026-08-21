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Google zpřísní podmínky instalace aplikací. Chce víc chránit uživatele Androidu

Luděk Vokáč
  13:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Google si od září letošního roku v některých zemích vyzkouší přísnější ochranu aplikací na operačním systému Android. Řešení může později firma rozšířit globálně. Cílem je znesnadnit instalaci aplikací takzvaně „bokem“, čímž chce Google uživatele chránit před škodlivými aplikacemi. Ale také mít vývojáře víc pod kontrolou.

V Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku začne Google od 30. září vyžadovat proces Android Developer Verification. Ten znamená, že na Googlem certifikovaná zřízení, což jsou běžné komerčně dostupné smartphony s Androidem, půjde instalovat pouze aplikace od ověřených vývojářů. Od roku 2027 by měl tuto povinnost rozšiřovat Google globálně.

Na první pohled nejde o dramatickou změnu. Většinu aplikací uživatelé instalují z Google Play, kde jsou již vývojáři ověřeni a kde Google náležitě prověřuje i jejich aplikace. Změna se ovšem dotkne dalších metod instalace aplikací, tedy především přímé instalace z webu, z alternativního aplikačního obchodu třetí strany (takovým je třeba i Galaxy Store od Samsungu) i dalších způsobů instalace.

Nově bude Google vyžadovat, aby i vývojáři, kteří nabízejí aplikace těmito cestami, byli i u něj registrováni a aplikace ověřeny. Za to zaplatí vývojář jednorázový poplatek (ten může Google prominout studentům, hobby vývojářům a neveřejným projektům), ale Googlu především musí dodat své identifikační údaje, které je třeba doložit dokladem totožnosti. Neověřené aplikace nepůjde běžnými cestami instalovat ani aktualizovat.

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Možnost toto nové zabezpečení obejít zůstane, ale bude určena především pokročilým uživatelům. Aplikace nadále půjde instalovat přes ADB, možnost zůstane i v takzvaném pokročilém režimu pro zkušené uživatele. V něm nicméně musí neověřený APK balíček aplikace před instalací zůstat 24 hodin v karanténě, než bude možné aplikaci skutečně nainstalovat.

Změna ve jménu ochrany

Googlu v tomto případě nejde o omezování vývojářů, ale především o ochranu uživatelů před škodlivými aplikacemi. Ty bylo možné dosud do telefonu dostat relativně snadno, pouze po odkliknutí upozornění na možnou škodlivost. Když však útočník aplikaci uživateli podstrčil a přinutil ho jí důvěřovat, vystavil se uživatel hrozbám.

S rostoucí sílou AI a schopností vytvářet aplikace rychle a ve velkém nejspíš Google cítí potřebu zavést další vrstvu kontroly tak, aby se neověřené a potenciálně nebezpečné aplikace nedostávaly k běžným uživatelům tak snadno. Karanténa APK balíčku také dá prostor pro ověření aplikace vnitřními nástroji systému Android (Google Play Protect) ještě před tím, než ho bude uživatel moci nainstalovat.

Útočníky samozřejmě nová povinnost zcela neodradí, ale zpomalí a zkomplikuje jim postup. Šance, že přes kontrolní mechanismy Googlu projde aplikace se škodlivým kódem, je podstatně menší, než že bude mít škodlivý kód aplikace stažená mimo jeho systém kontroly.

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Na druhou stranu nové řešení posiluje i kontrolu Googlu nad ekosystémem Androidu a trochu ho opět uzavírá. Alternativní aplikace, které Google z nějakého důvodu nechce povolit (ty, co nesplňují jeho právní, politické nebo obchodní nároky), různé „podomácku“ připravené open-source aplikace, či specifické firemní nástroje, teď budou mít těžší se k uživatelům dostat.

Nutno podotknout, že Apple je v tomto ohledu podstatně přísnější než Google, a to i když ho regulátoři v EU (ale také v Brazílii a Japonsku) donutili jeho systém aplikacím z alternativních zdrojů více otevřít také.

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