Teď už budete rozumět cedulím po celém světě. Jen na ně namíříte foťák

Až příště pojedete třeba Vietnamu, Číny nebo Thajska a nebude vám jasné, jestli obchod před vámi prodává zmrzlinu nebo je to svatební kancelář, bude stačit namířit telefon na vývěsní štít a okamžitě získáte překlad. A to rovnou do češtiny.

Google spustil vizuální překlad už před lety a poměrně brzo bylo možné překládat i do češtiny. Postupně se překlad vylepšoval o umělou inteligenci využívající neuronové sítě, rozšiřoval se počet jazyků, kterým vizuální překladač rozuměl.

Nyní přichází další vylepšení. Okamžitý vizuální překlad je k dispozici od července pro 89 jazyků včetně češtiny a především, je nyní možné překládat mezi jednotlivými jazyky přímo. Třeba z thajštiny do češtiny nebo ze španělštiny do slovenštiny.

Překladač umí překládat i off-line, tedy bez přístupu k internetu. Stačí si pro potřebné jazyky stáhnout do telefonu konkrétní jazykový balíček. To se hodí v zemích, kde je drahý roaming. Jazykové balíčky pro off-line překlad však nejsou k dispozici pro všechny jazyky.

Google současně vylepšuje překlad pomocí neuronových sítí, takže by měl být přesnější. Navíc není nutné volit jazyk originálu, aplikace ho pozná automaticky sama. To se hodí třeba v zemích, kde se používá víc jazyků, případně na letištích, kde jsou informace ve více jazycích.

Aplikace Překladač Google je zdarma pro Android i iOS (Apple zařízení) ke stažení v aplikačních obchodech jednotlivých platforem (Android zde, iOS zde). Překladač samozřejmě umí i textový překlad, hlasové zadávání nebo dokonce překlad konverzace.

Výše uvedené inovace budou součástí aktualizace, kterou bude Google distribuovat postupně. To znamená, že ne každý uživatel ji bude mít k dispozici okamžitě. Google slibuje, že pro všechny uživatele bude dostupná do čtrnácti dnů, tedy ještě před koncem července.