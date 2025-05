Mobilní výrobci rádi vyzdvihují odolnost svých smartphonů. Zejména když jim uživatelé mohou „dopřát“ i několik desítek minut trvající pobyt pod vodní hladinou. Ať už neplánovaně, či cíleně. Ne vždy se však na to dá spolehnout.

Před deseti lety se o tom přesvědčili třeba uživatelé tehdejších novinek Sony. Byť je používali v souladu s tím, co japonský výrobce uváděl jako neškodné, zničili je. Sony proto uživatele následně vyzvalo, aby své telefony pod vodou nepoužívali. Důvodem bylo, že testování odolnosti probíhá v laboratorních podmínkách, které se ovšem od těch reálných hodně liší.

Jsou však i případy, kdy smartphony svou reálnou odolností opravdu mile překvapí. Třeba jako je tomu v případě uživatele diskuzního fóra Reddit vystupujícího pod pseudonymem ogernifer. Ten se podělil o svůj příběh ze začátku května. V Polsku, odkud pochází, v prvních dnech tohoto měsíce slaví hned dva svátky, a tak společně s přáteli vyrazili na prodloužený víkend. Volna si užívali naplno od prvního dne, k alkoholu neměli daleko. Jenže právě v alkoholovém opojení diskutér hned na začátku pobytu ztratil svůj Google Pixel 8.

Ačkoli ho s pomocí přátel hledal všude možně, po telefonu jako by se slehla zem. Musel se tedy smířit s jeho ztrátou a po čtyřech dnech strávených v krátkodobém pronájmu zamířil zpět domů. Den poté se mu k jeho překvapení ozval majitel ubytování. Zaslal video, po jehož zhlédnutí bylo ogerniferovi jasné, proč ztracený telefon s přáteli nenašel.

Na videu, které u svého příspěvku zveřejnil, je vidět, jak majitel ubytování, které pronajímá ke krátkodobým pobytům, čistí vířivku a v hladinové síťce vytahuje ztracený pixel. Jen o pár dní později tak právoplatnému majiteli dorazil balíček s telefonem.

„Byl jsem si jistý, že nefunguje, ale jaké bylo mé překvapení, že fungoval hned, jak jsem ho zapojil do nabíječky,“ podělil se v příspěvku na Redditu s tím, že je psán z pixelu, který si (nedobrovolně) dopřál čtyřdenní lázeň ve vodě o teplotě 45 stupňů Celsia. Zda telefon před zapojením do nabíječky řádně vysušil, a to ideálně vložením do misky s rýží, se však ani náznakem nezmínil.

I tak je překvapivé, že telefon, který disponuje stejným stupněm krytí (IP68) jako v úvodu vzpomenuté problémové xperie od Sony, přečkal bez poškození ve vodě mnohonásobně delší dobu, než na jakou je jeho odolnost otestovaná. A to navíc ve vodě výrazně vyšší teploty. Jeho majitel tak neskrýval nadšení. Pod jednou z reakcí ještě dodal, že v šuplíčku se SIM nebyl jediný náznak, že by do něj pronikla voda.

„Už si nikdy nekoupím jiný telefon než Google Pixel,“ zakončil svůj příspěvek, u něhož však jiní diskutéři upozorňují, že jejich starší, ale i novější modely Pixelu nepřežily třeba jen krátkou koupel v dřezu či pobyt v zapařené koupelně. Na ogernifera se tak patrně jen usmálo skutečně velké štěstí.