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To se opravdu stalo. Na dně oceánu našel tajné hodinky, které neměl nikdo vidět

Lukáš Hron
  14:04
Pokud chcete svět upozornit na chystanou novinku, vypustíte kusé informace a jako návnadu přidáte třeba i nějakou tu fotku s náznakem daného produktu. Anebo jej nevědomky svěříte někomu neopatrnému a o zbytek se již postará náhodný nálezce a internet. Jako v případě aktuálního a poněkud bizarního úniku Googlu. Netýká se totiž nového smartphonu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Google

Na síti X se objevil post hlásající neobvyklý podvodní nález. Zveřejnil jej Randy Pitchford, ředitel herního studia Gearbox, jehož profil na zmíněné síti sleduje víc než 670 tisíc lidí. Dosah má tedy více než solidní. Poslední květnový den informoval o tom, že jeho kamarád před pár dny během potápění v Karibském moři poblíž francouzsko-nizozemského ostrova Svatý Martin našel chytré hodinky. Na tom by nebylo nic až tak zarážejícího, ke ztrátě hodinek dojít může. Jenže na dně oceánu ležel model, který ještě neměl nikdo vidět…

Informace na zadní straně pouzdra totiž kromě popisu přítomných senzorů hlásaly, že jde o hodinky Googlu, a to model Pixel Watch 5. Tedy ještě nepředstavenou generaci.

„Zdá se, že jsou v pořádku. Ciferník ukazuje vybitou baterii, ale zdá se, že má dostatečnou rezervu energie k zobrazení správného času,“ uvedl Pitchford a zároveň požádal o pomoc při hledání majitele zjevně prototypových hodinek.

Přiložené fotky prozrazují, že chystaná „pětka“ se od aktuální čtvrté generace Pixel Watch nikterak neodlišuje. Design je totožný, sestava senzorů rovněž, stejně tak stupeň krytí (IP68) či velikost pouzdra (45 mm). Hodinky vypadají, jako by mohly jít zítra na prodejní pulty.

Do představení nového modelu přitom zbývají řádově týdny, současné Pixel Watch 4 totiž Google představil loni v srpnu. Každopádně tento příběh bude mít šťastný konec. Tedy jak pro koho…

Pitchford sice o pár dní později původní příspěvek repostoval s dodatkem, že se díky síle internetu podařilo spojit s právoplatným majitelem, a domluvit se s ním tak na vrácení hodinek:

Nelze ovšem očekávat, že dotyčný bude ze strany Googlu pochválen. Nebo šlo jen o cílený a dobře promyšlený únik? Na druhou stranu to nedává příliš smysl, po vizuální stránce se totiž u očekávaných Pixel Watch 5 nedočkáme oproti stávajícím „čtyřkám“ žádného posunu.

Není to každopádně poprvé, co se kvůli ztrátě dostala chystaná novinka Googlu na světlo světa dříve, než bylo plánováno. Čtyři roky zpět se před oficiálním představením dostaly na internet snímky prototypu první generace hodinek Pixel Watch. Zřejmě zaměstnanec Googlu je tehdy nechal ležet v blíže nespecifikované restauraci. Nešlo přitom o první takový přešlap Googlu. Už koncem září 2012 byl totiž v jednom sanfranciském baru nalezen Nexus 4, smartphone, který pro Google vyráběla společnost LG. K jeho ztrátě došlo měsíc před oficiálním představením.

Asi nejznámějším „barovým“ únikem je ten z roku 2010. Softwarový vývojář Applu Gray Powell tehdy v baru v kalifornském Redwood City zapomněl ještě tajný prototyp iPhonu 4. Byl z toho skandál nevídaných rozměrů, když zařízení hned odkoupil server Gizmodo a udělal důkladnou rozborku. Podobná situace se opakovala i v případě iPhonu 5, avšak právě ona nápadná podobnost s rok starým případem dávala tehdy prostor k bagatelizaci problému. Objevily se nicméně výzvy, aby Apple posílal své zaměstnance na protialkoholní léčbu.

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