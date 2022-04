Nový fold od Samsungu bude mít silného konkurenta. Chystá ho Google

Ross Young ze společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) na Twitteru informoval, že výroba displeje pro skládací prvotinu Googlu by měla být zahájena v letošním třetím čtvrtletí. Původní objednávku podle něj společnost zrušila, což podle nizozemského portálu LetsGoDigital, který s informací přišel, nahrává přesvědčení, že vývojáři Googlu na skládacími pixelu pravděpodobně pár věcí přepracovali.

Skládací pixel, který by měl nést přídomek Notepad, by měl být osazen LPTO panelem se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí. Samotné zařízení by společnost podle Younga měla oficiálně představit před koncem roku. Svou prognózu v reakcích pod svým tweetem následně upřesnil na „pravděpodobně říjen“. Tedy zhruba dva měsíce poté, co se očekává příchod nových generací skládacích samsungů, tedy i modelu Galaxy Z Fold 4, kterému by měl být Pixel Notepad konkurentem.

Ross Young @DSCCRoss It's back! Looks like Google's foldable Pixel will start panel production in Q3'22 and launch in Q4'22. oblíbit odpovědět

Každopádně v říjnu se očekává, že Google představí novou generaci tradičních pixelů. To by mohlo znamenat, že společnost nechystá pro skládací model samostatnou premiéru, ale všechny své letošní novinky představí současně.

Odložení loňské premiéry bylo ze strany Googlu patrně strategickým krokem. Samsung, jehož skládacímu foldu by měl Pixel Notepad konkurovat, totiž loni v srpnu představil generačně levnější a vyspělejší Galaxy Z Fold 3. Zařízení, které měla americká společnost připravené, pravděpodobně ve srovnání s novým skládacím samsungem nesplňovalo její představy o kvalitním skládacím zařízení. Letos to vypadá, že je na konkurenci připravena lépe. Konkurenceschopnost skládacího pixelu by mělo podpořit i zlevnění, o němž se v této souvislosti už dříve spekulovalo.

Podle nizozemského portálu udělal na Google velký dojem fotoaparát pod displejem, kterým Samsung svůj Galaxy Z Fold opatřil. Není ovšem jasné, zda i americká společnost takový krok u své skládací prvotiny zamýšlí. Na jednu stranu jde o efektní prvek výbavy, na druhou však výstupy z takového fotoaparátu stále nedosahují kvalit běžných selfie fotoaparátů. Pravděpodobněji se však Google zaměří spíše na hlavní fotoaparát, aby dosahoval kvalit běžných pixelů, a nemusel tak v tomto ohledu šetřit ve snaze dosáhnout nižší prodejní ceny skládacího modelu, která by se podle lednového odhadu portálu 9to5Google měla pohybovat pod 1 799 dolary, tedy v přepočtu pod 40 tisíci korunami. Objevily se však i zvěsti, že skládací pixel bude stát pouhých 1 399 dolarů (necelých 31 tisíc korun).

Nelze nicméně vyloučit, že i Samsung se u očekávané čtvrté generace foldu nezaměří na hlavní fotoaparát, čímž by smazal jednu z pomyslných výhod skládací prvotiny Googlu. Prozatím jihokorejská společnost kladla důraz na jiné prvky výbavy či vlastnosti, jako je například voděodolnost konstrukce. Zda nějakým stupněm krytí bude disponovat také Pixel Notepad od Googlu, je zatím nejasné.

Stejně jako zpracování konstrukce je tajemstvím zahalena i podoba očekávané skládací novinky Googlu. Vzhledem k faktu, že jde o jeho prvotinu, je prakticky nepravděpodobné, že by u notepadu zopakoval neobvyklý krok, který učinil v případě loni představených Pixelů 6.

Jejich podobu totiž odtajnil začátkem srpna, tedy téměř tři měsíce před oficiální premiérou (více viz Originální design a vlastní čip. Detaily o Pixelech 6 však Google tají). Vzhledem k množství tehdejších úniků ji už nemělo prakticky smysl dál tajit, nicméně detaily si společnost nechala až na konec října (více viz Bez překvapení. Nové pixely od Googlu ovšem konkurenci zatopí).

S blížícím se termínem jeho pravděpodobné premiéry se však o Pixelu Notepad budou pravděpodobně objevovat další nové podrobnosti. Jeho základní rysy sám Google možná již naznačil. A to v animaci chystaného Androidu 12L (viz níže). Možnou podobu skládacího pixelu již dříve graficky zpracoval designér Waqar Khan, v případě svého designového konceptu Pixel Fold se inspiroval současnými Pixely 6. Vzhledem k načasování premiéry je však pravděpodobnější, že po vzhledové stránce bude skládací novinka vycházet z designu očekávané sedmé generace pixelů.