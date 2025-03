Pixely nechali jezdit měsíce metrem. Měly tam důležité poslání

Senzory, kterými jsou chytré telefony vybavené, lze v kombinaci s příslušným softwarem využít k nejrůznějším účelům. Mezi ty nejpřínosnější patří detekce pádu či dopravní nehody. Druhou zmíněnou funkci jako první zavedl Google už v roce 2018, disponoval jí tehdejší Pixel 3. Apple se s iPhony přidal až o čtyři roky později a třeba v případě Samsungu se o této funkci zatím jen zkraje loňského roku spekulovalo.

Stejné senzory, díky nimž umějí pixely rozpoznat autonehody, tedy gyroskop a akcelerometr, nyní Google využil pro zcela jiné účely – šestici svých telefonů nasadil na čtyři měsíce v newyorské podzemce, a to konkrétně do jedné ze souprav brázdících zhruba 51 kilometrů dlouhou trasu A mezi severním cípem Manhattanu a jižním cípem Queensu. Newyorský úřad pro metropolitní dopravu totiž od loňského září do letošního ledna ověřoval, zda by mu telefony Googlu mohly být nápomocny při údržbě metra, respektive jeho udržení v bezpečí a provozuschopnosti.

Úřad si chtěl ověřit, nakolik by cenově dostupnější hardware mohl být využitelný nejen coby „náhrada“ traťových inspektorů, kteří za účelem odhalení závad (poškozené koleje, poškození vlivem vody, rozbitá signalizace apod.) fyzicky procházejí tratě newyorského metra o celkové délce přesahující jeden tisíc kilometrů, ale i některých měřicích vozů osazených drahými skenovacími zařízeními. Ty totiž newyorský úřad podle portálu Wired ke kontrole stavu tratě metra využívá jen třikrát do roka.

Pixely blíže nespecifikované generace, k nimž byly ještě připojeny externí mikrofony, byly umístěny v plastových boxech upevněných zespodu na vozech „testovací“ soupravy. Zatímco cestující v nich používali své smartphony k běžným činnostem, tak telefony na podvozku vozů zaznamenávaly důležitá data.

Výhoda tohoto řešení je nesporná: smartphony lze nasadit v širším měřítku a častěji tak získávat důležitá data. To by úřadu umožňovalo odhadovat potenciální hrozby dříve než s pomocí speciálního měřicího vozu. Systém TrackInspect, jak jej Google nazval, kombinuje záznamy zvuků a vibrací s údaji o poloze. Tato data jsou následně analyzována umělou inteligencí, která posléze vyhodnotí místa, která budou potřebovat údržbu. Během čtyřměsíčního testovacího období zachytily pixely správně 92 % problémů, které inspektoři následně fyzickou kontrolou potvrdili.

Podle ředitele newyorského úřadu pro metropolitní dopravu Demetria Crichlowa umožnil minimalizovat dobu potřebnou k identifikaci závad, díky čemuž by bylo možné ušetřený čas efektivně využít k jejich odstranění. Dodal, že cílem tohoto projektu je odhalit problém dříve, než se z hlediska zajištění služeb stane zásadním problémem.

Úřad se nechal slyšet, že spolupráce s Googlem se nyní posune do pilotního projektu. V rámci něj technologická společnost vytvoří produkční verzi „kontrolní“ technologie a svěří ji do rukou traťových inspektorů. Neznamená to však, že by přišli o práci, americké regulační orgány totiž i nadále vyžadují pravidelnou lidskou kontrolu a údržbu kolejí.

„Dokud nebude technologie konkrétní a přesná, bude vždy potřeba lidská interakce,“ uvedl asistent viceprezidenta pro dopravu a železnice v poradenské společnosti WSP Brian Poston s tím, že nelze očekávat, že by se stávající pravidla v dohledné době změnila.