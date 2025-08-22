New York v létě bývá při první návštěvě pro Středoevropana šokující. Místo běžně teplého léta, které tam očekáváme, protože si myslíme, že New York leží v podobné zeměpisné šířce jako Česko, tam návštěvníky přivítá poněkud odlišné počasí. Zaprvé, New York leží jižněji, zhruba na úrovni Valencie ve Španělsku. Roli hraje i oceán a jeho proudy. V každém případě, léto v New Yorku dokáže být blíž takovému Hong Kongu, než něčemu, co známe i z jižní Evropy. Horké a až tropicky vlhké.
Letos v polovině srpna je zde však stejně jako v Česku, vlastně aktuálně spíš o něco málo chladněji a celé město je v mracích a jemně mrholí. Google si pro premiéru nového hardwaru vybral prostory filmového studia Steiner Studios (pestrý výběr filmů z tohoto studia najdete zde), které leží v Brooklynu u East River na dohled jižní části Manhattanu. Je to dnes tak oblíbený industriální prostor a výhled na část Manhattanu je velkolepý. Pokud tedy neprší a mraky nenechají dohlédnout ani na nedaleké mrakodrapy.
Všichni do New Yorku
Že si Google vybral dobře, svědčí i nedávná premiéra skládacích Samsungů, která proběhla v rámci stejného areálu brooklynských loděnic, vlastně jen přes zátoku. To Motorola která si premiéru v New Yorku naplánovala jako první už v dubnu (Samsung ji měl v první polovině července), využila prostory na slavné páté ulici a technicky globální premiéra proběhla jako zábavný večer bez oficialit v opět ex-industriálním prostoru, tentokrát na dohled řeky Hudson, která obtéká Manhattan z druhé strany něž East River.
Google sice představoval nové hardwarové produkty, ale významnou úlohu hraje i software, především funkce napojené na umělou inteligenci. Něco bude v Česku dostupné hned, něco později. Aby však novinky odprezentoval zajímavě a zároveň nápaditě, připravil v hale, která běžně slouží jako filmový atelier, kopii televizního studia.
Rozkecávač připravil publikum
Tak jak se natáčí populární americké seriály s živým publikem, nebo spíš talk show, které jsou stále klíčovým obsahem tamních TV stanic. I když i tam už to není tak slavné, jako kdysi. Slavné jsou především tzv. noční show a mezi ty nejslavnější patří The Tonight Show kterou od roku 2013 moderuje Jimmy Fallon, který na tomto postu vystřídal neméně slavného Jaye Lena.
Ale ještě než se Fallon objevil na pódiu, kterého jistě budou znát i čeští uživatelé sociálních sítí, kde jsou populární jeho skeče a rozhovory se slavnými hudebníky nebo herci, tak publikum rozehříval muž, kterému bychom podle vzoru roztleskávač mohli říkat rozkecávač. Fungovalo to parádně, publikum se naladilo a mohlo se začít.
Jimmy Fallon samozřejmě víc rezonuje u amerického publika, ale i když ho nebudete znát podle jména, podle obličeje ho asi poznáte. Hrál totiž i ve filmech a umí i zpívat. A ano, je vtipný, ale jak bylo vidět, většina textu je předpřipravená a aktéři jej mají k dispozici na mnoha čtecích zařízeních.
Jako na natáčení
Netradiční světová premiéra produktů Googlu kopírovala natáčení zábavného pořadu ve studiu. Vedle sebe byly čtyři sekce, po kterých se Fallon a jeho hosté přesouvali. Když zaznělo něco vtipného nebo důležitého, rozsvítily se nad pódiem nápisy vyzývající k aplausu. Z prvních řad moc vidět nebylo, akci snímá několik různých kamer s velkým štábem, kteří ve výhledu překáží. Proto nad a okolo pódia nechybí velkoplošné televize. Jedna kamera po většinu doby snímá publikum a jeho reakce.
Vedle Fallona přišel na pódium i jeden z bratrů z Jonas Brothers, protože skupina natočila aktuální videoklip na Pixel 10 Pro. Ve videu soutěžili ve sportech protivníka i Giannis Antetokounmpo a Lando Norris.
Prezentace byla na americké poměry delší, Američané totiž obvykle jdou hned k věci a především umí prezentovat. Což platilo i tentokrát a samozřejmě do toho nepočítáme Jimmyho Fallona, jako profesionála. Důvodem delší prezentace byla dost široká paleta produktů, která zahrnuje čtyři telefony, hodinky, sluchátka a i dost zajímavého příslušenství. Telefony jsme vám představili zde, hodinky zde. Další produkty včetně softwarových vám představíme v následujících dnech. V Česku se bude prodávat většina představených přístrojů, chybět bude tradičně jen skládací model Pixel 10 Pro Fold.
Google má zajímavé příležitosti na trhu
Americký trh se smartphony je velmi specifický. Čínské značky, které jsou populární v Evropě, se tam neprodávají. Trhu dominuje Apple, druhým velkým hráčem je Samsung, ale ten v posledních letech hodně ztrácí. Daří se Motorole, což je sice dnes fakticky čínská značka, ale Američané ji stále považují za vlastní. A pak je tu Google, který má ambice se probojovat mezi první trojku.
V USA samozřejmě letos trh hodně ovlivňují cla, která americká administrativa nasazuje, pozastavuje, ruší či mění a smartphonů se to týká téměř stoprocentně. V USA se žádné nevyrábí, většina pochází z Číny, něco se dováží z Indie, Vietnamu a dalších zemí. Nervózní trh letos překvapivě nerostl ani v prvním pololetí, kdy se očekávalo předzásobení před případným zavedením cel.
A naopak, pokud cla vstoupí v platnost, někteří analytici, třeba jako Counterpoint Research předpovídají i možný pokles prodejů v dvojciferných částkách. Tak jako tak je ovšem pro velké mobilní značky americký trh velmi podstatný a proto se Samsung v podstatě vrátil k předcovidovému režimu s premiérami jen v USA, Motorola se také vrátila k premiéře v New Yorku a Google s Applem prostě musí premiéru v USA mít.
Korporátní trh
Ale ještě jedna zajímavost. Zmíněná čtveřice firem hraje v globálním měřítku (ne jen v USA) extraligu v rámci dodávek firmám. Především v západním světě si dnes málokterá firma pořídí pro zaměstnance telefony jiných značek než je Apple, Samsung, Google a nebo Motorola. I proto, že Samsung hodně staví na svém zabezpečení Knox, Motorola má speciální řadu firemních přístrojů a těží i z mateřského koncernu Lenovo (které vyrábí i pohrobky slavných modelů počítačů IBM) a americké firmy jsou všeobecně brané za bezpečné.
iPhony a Pixely jsou z pozice produktů amerických značek považované za zcela bezpečné. A korporátní zákazníci přesně takové produkty potřebují.