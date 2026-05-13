U svého operačního systému Android se Google více zaměří na umělou inteligenci. Google říká, že se z operačního systému stane systém chytrý. Základním nástrojem pro takovou změnu má být Gemini Intelligence, novinka, která se ve smartphonech řady Pixel 10 a Galaxy S26 objeví s aktualizacemi v průběhu letošního léta. Později budou funkce dostupné i na dalších zařízeních, včetně chytrých hodinek, brýlí nebo automobilů.
Gemini Intelligence má uživatelům pomoci s automatizací různých úkonů. Na pokyn zvládne třeba udělat rezervaci parkování nebo připraví objednávku knih ze seznamu literatury ke studiu. Další funkce zvládne díky kontextu: například přidržení tlačítka u nákupního seznamu vyvolá nabídku s možností přidání těchto položek do košíku v oblíbené nákupní aplikaci pro dovážku zboží domů.
Nově zvládnou smartphony s Androidem a Gemini automatizovaně i některé úkoly v prohlížeči Chrome a Google. Také vylepšuje funkce automatického vyplňování různých formulářů. Uživatel si přitom bude vždy moci vybrat, kdy úkon zvládne sám a kdy nechá pracovat AI.
Klávesnice GBoard zase přinese vylepšené hlasové zadávání, kdy AI automaticky opraví přeřeknutí, nebo učeše tok myšlenek tak, aby byla zpráva stručná a srozumitelná. Funkce Rambler má přitom fungovat v různých jazycích. Jestli bude podporován i český jazyk, to zatím nevíme.
Zajímavou novou funkcí operačního systému bude možnost vytvoření vlastního widgetu na plochu telefonu. Uživatel bude moci AI do nejmenších detailů popsat, jak má widget vypadat, co má dělat a jaké informace má obsahovat. To vše opět přirozeným jazykem, nebude třeba nic složitě definovat, zadávat, nebo programovat. Fantazii se podle Googlu v tomto ohledu meze nekladou, ale zadání musí být jasná.
Lepší bezpečnostní funkce
Zařízení se systémem od Googlu se také více zaměří na bezpečnost uživatelů a na produktivitu. Google například vylepšuje systém ochrany před podvodnými telefonáty, přičemž přidává například další vrstvu ověření hovorů zejména z bank. Systém si nově dovede pravost telefonátu ověřit uvnitř bankovní aplikace – daná banka ovšem musí s Googlem spolupracovat, takže rozšíření funkce i do našich končin opět může nějakou dobu trvat. Funkci ale bude podporovat například i oblíbená bankovní aplikace Revolut. Pokud přístroj zjistí, že hovor nepochází z banky, automaticky zavěsí.
Příklad této funkce ukazuje, že novinky nemusí nutně souviset s operačním systémem Android 17, který Google letos do zařízení uvede. Funkce pro pokročilý screening hovorů má s vybranými bankovními aplikacemi fungovat už od Androidu 12. U Androidu 17 bude pak standardem nová bezpečnostní funkce pro znovuodemčení telefonu, který uživatel označil jako ztracený.
Potřeba bude dvojí autorizace – například číselným kódem, ale také biometrickým údajem, tedy otiskem prstu nebo skenem obličeje. Funkce bude na vybraných trzích fugnovat i na starších zařízeních až s Androidem 10, u přístrojů s Androidem 17 bude k dispozici automaticky – a to i po aktualizaci stávajících zařízení na tuto generaci systému.
Systém dále nově odhalí podezřelé chování aplikací. Nově bude mít uživatel i detailnější kontrolu nad přístupem aplikací k některým funkcím telefonu, jako třeba ke zjišťování polohy.
Ochrana proti lenosti a kreativní funkce
Zajímavou novinkou bude i ochrana uživatele před prokrastinací. Nová funkce Pause Point dá uživateli před spuštěním určité aplikace, která přináší rozptýlení, šanci se zastavit, nadechnout a uvědomit si, proč aplikaci spouští. Během desetisekundového okna si například může uživatel nastavit časovač, který ho po určité době upozorní, že je na čase se vrátit k užitečnější činnosti. Funkci půjde vypnout, ale definitivně se vypne až po restartu telefonu.
Android 17 také přinese rozšířenou podporu různých kreativních funkcí. Funkce Screen Reactions například přinese snadnou možnost nahrávání obsahu obrazovky a zároveň snímání samotného uživatele od jednoho videa: takto půjde jednoduše komentovat dění na obrazovce. Funkci dostanou v průběhu léta nejprve zařízení Pixel. V aplikaci Instagram pak Google ve spolupráci s autory ze společnosti Meta vylepšuje možnosti stabilizace obrazu, HDR snímání a snímání v nočním režimu. Lepší budou i funkce pro editaci videa v aplikaci.
Na zařízení s Androidem si také uživatelé budou moci letos v létě nainstalovat aplikaci Adobe Premiere a z ní přímo nahrávat sestříhaná videa na YouTube.
Vylepšení pro auta
Zásadní vylepšení čeká i funkci Android Auto pro zrcadlení na displejích palubních infotainmentů automobilů. Nový bude design, Google rozšíří nabídku a funkčnost widgetů právě i na toto prostředí. V Mapách Google se pak postupně objeví pokročilá 3D navigace, která zobrazuje budovy i terén.
Zásadní novinkou bude možnost pouštět si v autě videa. To dosud přes Android Auto nešlo. Video se ale spustí jen u zaparkovaného vozu, což vyžaduje, aby s touto funkcí spolupracoval samotný automobil. Google ale ve svých materiálech zmiňuje, že funkci mají podporovat i vozy značky Škoda. Když se řidič se spuštěným videem rozjede, přehrávání se nezastaví – jen zmizí obraz, zvuková stopa ovšem poběží dál. Takto půjde v autě poslouchat různé podcasty z YouTube. Google také slibuje nové funkce související s umělou inteligencí.
A novinky se objeví také u aut, která mají samotný palubní systém postavený na řešení od Googlu. Právě tady má být Gemini schopnější, než jinde. Už před časem přitom využití tohoto řešení oznámila právě i Škoda. Nová generace infotainmentu, kterou jako první dostávají vylepšené modely Elroq a Enyaq, je postavena právě na Androidu.