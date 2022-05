Dechberoucí nové mapy Googlu. Město prozkoumáte, jako byste jím prolétali

Mapy Googlu nejsou už jen pouhým navigačním pomocníkem jako v době svého spuštění. Uživatelům nabízí řadu dalších funkcí, včetně třeba poskytnutí podrobných informací o vybraném místě. A další novinka je na spadnutí, společnost totiž na letošní vývojářské konferenci představila nový způsob prozkoumávání míst. Pokroky v počítačovém vidění a umělé inteligenci umožňují spojit miliardy fotografií ze Street View a satelitní snímky. Je tak možné vytvořit bohatý digitální model světa, společností označovaný jako pohlcující pohled.

„Díky našemu novému pohlcujícímu pohledu budete moci zažít, jaká je čtvrť, památka, restaurace nebo oblíbené místo – a dokonce se budete cítit, jako byste byli přímo tam, než vůbec vkročíte dovnitř,“ uvedl Google.

Představte si, že plánujete cestu třeba do Velké Británie a chcete navštívit hlavní město Londýn. A jediné, co o něm víte, že jednou z jeho dominant je Věž královny Alžběty, tedy původně bezejmenná věž britského parlamentu dříve s zažitým pojmenováním Big Ben podle největšího z jejích pěti zvonů. A že městem protékající Temži překlenuje kromě jiných také Tower Bridge, tedy kombinovaný visutý a zvedací most. Ovšem atmosféru těchto míst si navodit, respektive představit neumíte. A s tím pomůže právě nová funkce map, která usnadní třeba i plánování doby vhodné k návštěvě vybrané pamětihodnosti.

Nad vámi zvolené místo se totiž můžete virtuálně přenést, jeho atmosféru nasát přímo z telefonu a zblízka si prohlédnout i jeho okolí. Pomocí časového posuvníku si pak můžete ověřit, jak to na místě vypadá v různých denních dobách a za různých povětrnostních podmínek. Například v Praze, bude-li v ní nová funkce časem dostupná, byste si díky ní mohli naplánovat třeba vhodný čas k návštěvě Pražského hradu bez davu turistů či prohlídku lidmi neobleženého Staroměstského orloje.

Novou funkci totiž Google zpočátku kromě již zmíněného britského Londýna nabídne jen v několika dalších městech. Konkrétně půjde o americká města Los Angeles, New York, San Francisco a japonské Tokio. Společnost nicméně slibuje, že brzy přibudou další města. Stejně tak, že pohlcující zobrazení bude fungovat na téměř jakémkoli telefonu a zařízení.

Ekologicky šetrné cestování i po Evropě

Google nedávno v USA a Kanadě spustil ekologicky šetrné trasy, tedy možnost zobrazit a vybrat si při plánování cesty trasu s nejúspornější spotřebou pohonných hmot. Toto „udržitelné cestování“ tak ve výsledku ulehčí i vaší peněžence díky uspořeným financím.

Lidé, kteří zvolili ekologicky šetrnou trasu, podle Google urazili dohromady 86 miliard mil (téměř 138,5 miliard kilometrů). „Ušetřili odhadem více než půl milionu metrických tun uhlíkových emisí – což odpovídá vyřazení 100 000 aut ze silnic,“ uvedla společnost s tím, že je na cestě tato čísla zdvojnásobit: „Expandujeme do více míst, jako je Evropa.“

V Evropě by možnost ekologicky šetrného cestování měla být dostupná později v tomto roce. Například řidiči v Berlíně by díky ní mohli podle Googlu dosáhnout o 18 % nižší spotřeby paliva při využití jen o tři minuty delší trasy.

Živý náhled nejen pro mapy

Užitečnost svých map se Google rozhodl přivést i do dalších aplikací, bezplatně proto vývojářům zpřístupnil funkci živého náhledu (Live View) prostřednictvím aplikačního rozhraní ARCore Geospatial API. Jde o funkci, která pomocí rozšířené reality usnadňuje orientaci ve složitých vnitřních prostorách. Díky technologii založené na umělé inteligenci dokáže uživatele nasměrovat během několika sekund na zvolené místo třeba na letišti, v nákupním centru či na vlakovém nádraží.

Googlem zpřístupněné programátorské rozhraní, které mohou využívat vývojáři všude, kde je k dispozici Street View, využila například společnost Lime k tomu, aby její zákazníci odstavovali elektrokola a elektrokoloběžky po jejich využití zodpovědně a mimo dosah chodců. Společnosti Telstra a Accenture jej využívají na melbournském stadionu Marvel k navigování sportovních fanoušků a návštěvníků koncertů na tribuny, sedadla či toalety. V Tokiu pak lze v mobilní hře společností NTT DoCoMo a Curiosity svádět boj s virtuálními draky před ikonickými památkami, jako je třeba Tokijská věž.