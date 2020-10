Vyberte si vyhledávání ve smartphonu. Některé alternativy jsou bizarní

Google už loni v srpnu prostřednictvím svého blogu informoval, že u všech nových androidích zařízení distribuovaných v Evropském hospodářském prostoru se od 1. března 2020 bude při jejich nastavování (i při obnově továrních dat) zobrazovat nabídka volby výchozího vyhledávače. Ta čítá čtyři poskytovatele, o místo na „obrazovce výběru“ se soutěží v aukci (více viz Google nabídne status výchozího vyhledávače i rivalům. Ne však zadarmo). Je tedy čistě na uživateli, který z nabízených vyhledávačů upřednostní.

Jenže spíše než nabídka relevantních alternativ pro vyhledávání Googlu vypadá výběr jako reklamní pozice pro v Česku okrajové či naprosto neznámé vyhledávače. Je to o tom, kdo z provozovatelů té či oné služby dá víc. Přihlášky od zájemců přijímá Google do června daného roku. Do konce září se tak v nabídce pro české uživatele androidích zařízení zobrazují třeba vyhledávače Info.com či DuckDuckGo (služby se mohou v každém státě EU lišit). Nejde sice o žádné nováčky, na trhu působí minimálně od roku 2004, nicméně konkrétně v našich končinách tyto služby patrně nikomu nic neřeknou. O relevantnosti výsledků vyhledávání lze tak přinejmenším polemizovat.

Jedinou v nabídce relevantní náhradou za podle Evropské komise dominantní vyhledávač Googlu byl a i nadále zůstává Seznam. Situace se totiž nezlepšila ani pro nadcházející období, společnost na svém blogu zveřejnila nové vítěze aukce pro období od 1. října do 31. prosince. Českým uživatelům androidů se v nabídce změní jediný alternativní poskytovatel. Jim pravděpodobně neznámou službu DuckDuckGo nahradí další podobná, PrivacyWall.

Například na Slovensku je onou třetí alternativou pro vyhledávač Googlu služba GMX (zbylé dvě jsou shodné se službami pro Česko, tedy Seznam a info.com). Dodejme ještě, že hned ve třinácti evropských zemích uspěl vyhledávač Bing, v některých zemích bude nabízen i ruský Yandex.

Nabídku alternativních vyhledávacích služeb zahrnul Google do svého operačního systému Android poté, co mu v roce 2018 Evropská komise udělila kvůli v androidích zařízení předinstalovanému vlastnímu vyhledávači (a také prohlížeči Chrome) pokutu ve výši 4,34 miliardy eur, tedy podle tehdejšího kurzu 112 miliard korun (více viz Rekordní pokuta pro Google, za dominanci Androidu zaplatí 112 miliard).

Ve své podstatě Googlu ani nic jiného nezbývalo – zahrnutí uživatelské volby výchozího vyhledávače Androidu bylo nezbytné, jinak by se společnost vystavovala riziku dalšího postihu od EK kvůli zneužívání dominantního tržního postavení. Avšak vyhledávač Googlu je a patrně bez ohledu na rozličnost dalších vyhledávačů i nadále v mnoha státech dominantním bude, nabídka alternativních služeb v Androidu v tomto přesvědčení jen utvrzuje. Přísloví „vlk se nažral a koza zůstala celá“ není v tomto případě tedy daleko od pravdy.