Google nabídne status výchozího vyhledávače i rivalům. Ne však zadarmo

Nové chytré telefony a tablety s Androidem prodávané v Evropě od začátku roku 2020 umožní vybrat si výchozí vyhledávač ze čtyř nabídek, uvedl Google na svém blogu. Poskytovatelé vyhledávačů přitom budou moci v aukci Googlu soutěžit o místo na „obrazovce výběru“.



Před prvním použitím se uživatelům objeví obrazovka výběru s nabídkou čtyř vyhledávačů a spotřebitelé si sami vyberou, který z těchto vyhledávačů preferují. Jedním z nabízených vyhledávačů bude Google a na zbývajících třech místech se objeví vyhledávače těch, kteří pro danou zemi předloží nejvyšší nabídky.

Nabídka Googlu přichází po loňské pokutě 4,34 miliardy eur (112 miliard Kč), kterou firma dostala od Evropské komise za to, že blokuje konkurenci, protože do chytrých telefonů a notebooků s Androidem předinstalovává svůj prohlížeč Chrome a vyhledávací aplikace (více viz Rekordní pokuta pro Google, za dominanci Androidu zaplatí 112 miliard). EK uvedla, že bude celý proces pečlivě sledovat.

„Rozhodnutí nabízí konkurenčním poskytovatelům vyhledávání možnost uzavřít exkluzivní předinstalační dohody s výrobci chytrých telefonů a tabletů. To nebylo dříve možné,“ řekl mluvčí EK. „Viděli jsem v minulosti, že obrazovka výběru může být účinným způsobem, jak podpořit možnost výběru pro uživatele.“

Bývalý ředitel Seznamu a nynější partner konzultační firmy poskytující mu poradenské služby Michal Feix k tomu uvedl, že je těžké komentovat něco na základě snímku obrazovky a několika vět. Google podle něj zatím Seznam nekontaktoval a předpokládá, že ani další firmy, takže je nutné počkat, až budou zřejmé všechny důležité detaily.