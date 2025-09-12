V antimonopolním případu soud zamítl návrh amerického ministerstva spravedlnosti, aby byla společnost Google nucena prodat svůj prohlížeč Chrome. Soud také do svého rozhodnutí nezahrnul „podmíněný odprodej“ operačního systému Android, se kterým americká administrativa také ve snaze zmírnit monopolní postavení internetového gigantu operovala.
Tato opatření navrhlo ministerstvo spravedlnosti poté, co vloni rozhodl soudce Amir Mehta o tom, že Google má monopolní postavení v oblasti internetového vyhledávání. Stejný soudce ale teď označil vládní požadavky z přehnané: „Tím, že požadovali nucený odprodej těchto klíčových aktiv, která společnost Google nepoužila k vyvolání nezákonných omezení, překročili žalobci své pravomoci,“ napsal soudce Mehta v rozhodnutí.
Svůj mobilní operační systém a internetový prohlížeč si tak může Google ponechat. Ale s oběma se pojí určitá omezení, která soudce Googlu uložil. V případě Androidu především nesmí Google podmiňovat licencování služeb Google Play (a tedy včetně použití Obchodu Play) tím, že by musel výrobce zařízení na přístroj umístit vyhledávač nebo AI nástroj od Googlu.
Google ani nesmí požadovat, aby výrobce takové aplikace v zařízení umisťoval na „prominentní“ místo. Výrobcům zařízení zároveň nemůže Google ve svých smlouvách zakazovat instalaci konkurenčních řešení.
Výrobcům mobilů, tabletů a webových prohlížečů však smí platit za to, aby jeho vyhledávač do svých produktů předinstalovali. Taková smlouva o sdílení příjmů z reklamy může platit maximálně rok. Soud také Googlu uložil další opatření, která se týkají sdílení dat o vyhledávání a otevření vyhledávacího indexu, to ovšem „za přiměřený poplatek“. Dodržování všech podmínek má kontrolovat speciální technická komise.
Americký gigant v reakci na rozhodnutí sdělil, že jej musí prozkoumat a že má obavy o to, jak opatření ovlivní uživatele jeho služeb a jejich soukromí.
„Dnešní rozhodnutí uznává, jak moc se odvětví díky nástupu umělé inteligence, která lidem nabízí mnohem více způsobů, jak najít informace, změnilo. To podtrhuje, co tvrdíme od podání této žaloby v roce 2020: Konkurence je intenzivní a lidé si mohou snadno vybrat služby, které chtějí. Proto nesouhlasíme s původním rozhodnutím soudu z srpna 2024 o odpovědnosti,“ sdělila také společnost v prohlášení.