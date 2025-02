To nechci, proč mi to Google nainstaloval do mobilu? Uživatelé se bouří

Google v posledních týdnech vybavil telefony s operačním systémem Android službou Android System SafetyCore. Jde o aplikaci, která je součástí systémových služeb, avšak má vlastní stránku na aplikačním obchodě Play. Problém je ovšem v tom, že se v mobilech objevila z ničeho nic a bez vyžádání či jakékoliv informace.

„Nechápu, jak si může Google dovolit instalovat aplikaci do telefonu bez vědomí uživatele,“ píší uživatelé v hodnocení služby Android System SafetyCore v aplikačním obchodě. „Vůbec si nepamatuju, že bych si tuhle aplikaci kdy stahovala. Co to je? Proč to je? Kde se to tady vzalo? Proč to mám v telefonu?“ ptá se další uživatelka. Spousta uživatelů včetně těch z Česka zaplavila profil aplikace negativními hodnoceními.

Android System SafetyCore je každopádně službou vyrobenou přímo v Googlu a nejde o žádný malware, vir ani nic podobného, z čehož aplikaci uživatelé osočují. Pravdou nicméně zůstává, že Google nedal uživatelům o této volitelné službě vůbec vědět a prostě ji bez vědomí a souhlasu lidí prostě odeslal do moderních androidů. Google nicméně takovou možnost má k dispozici.

Uživatelská hodnocení nástroje Android System SafetyCore v obchodě Play

Aplikace oficiálně nemá žádné vysvětlení od autorů a jediné, co se v popisku v aplikačním obchodě dočtete, je následující věta: „Android System SafetyCore je systémová služba, která poskytuje bezpečnostní funkce pro zařízení Android.“ Podle dostupných informací má SafetyCore uživatele chránit před nevhodným obsahem, který se může objevit v přijímaných či odesílaných zprávách v mobilu.

SafetyCore umí například rozmazat potenciálně citlivé fotografie, které vám dorazí v textové zprávě, aby zabránila jejich zobrazení, pokud jsou takové fotografie nevyžádané. Využívá k tomu umělou inteligenci, která umí rozpoznat závadný obsah a žádná data neodesílá do Googlu, vše by mělo probíhat pouze v zařízení. Podobná služba již nějakou dobu funguje v iPhonech.

Pokud službu Android System SafetyCore nechcete v telefonu mít, můžete ji odinstalovat. V nastaveních telefonu si najdete správce aplikací a vyhledejte název této služby. Zde by měla být možnost ji odinstalovat stejně, jako jakoukoliv jinou aplikaci.