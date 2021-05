Úplně nový Android 12 si můžete vyzkoušet. Ale pozor u některých značek

Vývojářská konference Google I/O se loni kvůli koronavirovým opatřením nekonala a Google nakonec některé novinky představil později formou předtočené prezentace. Letos se I/O vrací v tradičnějším „živém“ formátu, jen s tím rozdílem, že se koná výhradně online a vývojáři a novináři se tedy nevydávali na návštěvu kampusu americké společnosti.

V online režimu představil Google především novou betaverzi chystaného Androidu 12. Systém byl dosud k dispozici pouze ve formě takzvaných Developer Preview, velmi raných verzích systému, které byly vhodné pouze pro vývojáře, kteří mohli začít testovat funkčnost systému se svými aplikacemi a přemýšlet o implementaci novinek. Teď firma vydává veřejnou betaverzi, kterou si může vyzkoušet kdokoli – stačí k tomu mít jeden z podporovaných smartphonů.

Už v uplynulých letech se dostupnost betaverze zlepšovala, letos je ale sestava rekordně pestrá. Kromě smartphonů Pixel, u kterých je dostupnost nejsnazší (doslova na kliknutí) a kde je posledním podporovaným modelem Pixel 3, si mohou betaverzi vyzkoušet majitelé smartphonů značek Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi, ZTE a Nokia. Některé modely jsou dostupné jen na konkrétních trzích, ovšem řadu podporovaných přístrojů lze zakoupit i u nás.

V případě Asusu lze betaverzi vyzkoušet na čerstvě představeném kompaktním modelu Zenfone 8, u OnePlus jsou podporovány modely 9 a 9 Pro, u Realme je to top model GT (ten se na náš trh zatím nedostal), u TCL nový typ 20 Pro 5G, Vivo pustí betaverzi na u nás nedostupné iQOO 7 Legend a Xiaomi na celou sadu modelů: Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro. Do testovacího programu se řadí i nová Nokia X20 a to i přesto, že na stránkách Googlu se seznamem podporovaných zařízení a značek tento přístroj chybí. Je tedy možné, že se betaverze objeví i pro další modely dalších značek.

OnePlus a Xiaomi může Android 12 zablokovat Hned po uvolnění betaverze Androidu 12 se objevily ohlasy, že instalace tohoto zkušebního softwaru představuje riziko poškození telefonu. Konkrétně u modelů OnePlus 9, OnePlus 9 Pro a Xiaomi Mi 11 hlásí uživatelé jak tzv. „hard brick“ (telefon nejde spustit), tak „soft brick“ (telefon jde spustit, ovšem nelze se dostat přes úvodní nastavení). Ačkoliv na redakčním pixelu se instalace povedla, další redakční OnePlus 9 už dopadl hůře a výsledkem byl zmíněný „soft brick“, kdy se nám při prvotní instalaci točí v kruhu dva po sobě jdoucí kroky. OnePlus už instalační balíčky s betaverzí stáhl, ovšem lze se k nim nadále dostat z jiných zdrojů.

Tak či onak se nepokoušejte instalovat testovací betaverzi Androidu 12 na telefon se svými osobními daty. Případné „bricknutí“ pak nemusí nutně znamenat zničení telefonu, ovšem jeho následná obnova do funkčního stavu je poměrně složitá.



Testování betaverze samozřejmě uživatelé provádějí „na vlastní nebezpečí“. Systém stále není doladěný a obsahuje řadu chyb, některé méně podstatné, jiné mohou být nejpříjemnější – pro každodenní používání asi nebude betaverze ideální. My jsme ji již nainstalovali na náš redakční Pixel a dojmy a zkušenosti vám brzy přineseme.

Každopádně je jasné, že největší novinkou Androidu 12 je přepracovaná grafika, které Google říká Material You Design. Google nově prvky v prostředí sdružil do větších ploch, vidět je to nejvýrazněji třeba na sestavě přepínačů v notifikační liště, novou grafiku dostala upozornění, v souladu s novým designem je upravena i always-on obrazovka a řada dalších detailů. Novou podobu mají některé widgety, byť tady to bude především na vývojářích aplikací. Widgety mohou obsahovat nové interaktivní prvky, jako různé přepínače či zaškrtávátka.

Nové prostředí je responzivní a mělo by se tak snáze přizpůsobit různým displejům různých parametrů, což se hodí nejen napříč zařízeními, ale bude to důležité i pro přístroje s ohebnými displeji. S tím souvisí i oznámení, že Samsung u svých chytrých hodinek přejde na Android Wear, respektive že firmy spojí systémy Tizen a Android pro nositelnou elektroniku v jeden. Prostředí celkově působí plynulejším dojmem a Google přidal novou animaci při dojetí na konec stránky, kdy se obsah na displeji tak trochu jako guma natáhne a smrští zpět.

Na finální verzi Androidu 12 si ještě nějakou dobu počkáme. Podle grafik, které Google zveřejnil, počítá firma v podstatě se čtyřmi betaverzemi (ta aktuální má pořadové číslo 1) s tím, že poslední betaverze, která přijde v srpnu, by už měla být stabilní a měla by posloužit jako základ finální varianty. Už u ní nebudou prováděny principiální změny, pouze případné změny zlepšující vnitřní chování systému. Google typicky představuje nový Android v září zároveň s novými telefony Pixel, letos by to tedy mohlo být podobné.